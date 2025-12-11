«Складається неприємна ситуація». Що намагається зробити РФ біля Вовчанська
Війська РФ хочуть обрізати логістику ЗСУ в районі міста Вовчанськ, повідомив співзасновник та аналітик проєкту «DeepState» Роман Погорілий. Він детально розповів, що наразі відбувається у самому міста та поблизу нього.
Погорілий нагадав, що в центральній частині Вовчанська збільшилась «червона» зона (про це аналітики проєкту повідомляли 4 грудня).
«Туди ворог намагається прориватися. Вибудував певні свої позиції і намагається розвивати свій успіх. Намагається поширювати його на все місто і активізуватися, як він активізувався в інформаційному просторі, заявивши, що вже окупував місто, і пробує розширювати свою зону контролю, і жене свою піхоту, щоб підтвердити ці заяви», – зазначив Погорілий.
За його даними, збільшилась «сіра» зона у напрямку селища Вільча. Аналітики кажуть: ворога там фіксують, але вдається його знищувати. Тривають постійно пошуково-ударні роботи, тож успіху в росіян немає.
«Однак неприємна ситуація складається між таким лісочком, між Вовчанськом і Вовчанськими Хуторами. Вони намагаються його взяти під контроль, йде постійна фіксація в тому районі та таким чином вони намагаються в певній мірі обрізати шляхи постачання між Вовчанськом і Вовчанськими Хуторами. Пробують вже залазити і йде фіксація на південних околицях населеного пункту. Вже в зеленій зоні. Але поки не змінюємо мапу, бо це все одноразові заходи. Якщо говорити в цілому, то Вовчанськ вже давно знищений. Його стирали ще з перших днів вторгнення, і ворог користується цим, щоб влазити по руїнах. Там в основному вдається його контролювати за допомогою ударно-пошукових робіт, дронів», – заявили у DeepState.
