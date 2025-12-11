“Вже неможливо давати задню” – Трегубов про дії росіян у Куп’янську
Начальник управління комунікацій Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону повідомив, що ситуація в Куп’янську “відносна стабільна”.
У північних районах міста зберігається присутність РФ. Проте, за даними Трегубова, окупанти зазнають значних втрат і поповювати їх ефективно не вдається, адже СОУ перерізали комунікацію.
“Там достатньо, скажімо так, добре вибудувана кілзона, тому їм це зараз не вдається. І навпаки в самому місті вони зазнають втрат швидше, ніж вони намагаються когось поповнювати”, – зазначив він.
Не допомагає окупантам ні похолодання, ні туман. Ситуація в Куп’янську залишається стабільною, упевнений Трегубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
“Те, що вони паралельно малюють там собі контроль міста, це результат того, що одного разу збрехавши вже неможливо давати задню. Це особливість росіян у їхній інформаційній політиці. Навколо міста також є часткова активність. Але, знову ж таки, і спроби перейти Куп’янськ-Вузловий, і намагання діяти на іншому берегу Осколу, в тому числі, і намагання перекидати війська через Оскіл – без особливих успіхів”, – додав Трегубов.
Читайте також: У Вовчанській громаді під обстрілами загинув пенсіонер – дані Синєгубова
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Вже неможливо давати задню” – Трегубов про дії росіян у Куп’янську», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2025 в 10:12;