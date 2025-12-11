Live

“Вже неможливо давати задню” – Трегубов про дії росіян у Куп’янську

Записано 10:12   11.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Вже неможливо давати задню” – Трегубов про дії росіян у Куп’янську Фото: Генштаб ЗСУ

 Начальник управління комунікацій Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону повідомив, що ситуація в Куп’янську “відносна стабільна”. 

У північних районах міста зберігається присутність РФ. Проте, за даними Трегубова, окупанти зазнають значних втрат і поповювати їх ефективно не вдається, адже СОУ перерізали комунікацію.

“Там достатньо, скажімо так, добре вибудувана кілзона, тому їм це зараз не вдається. І навпаки в самому місті вони зазнають втрат швидше, ніж вони намагаються когось поповнювати”, – зазначив він.

Не допомагає окупантам ні похолодання, ні туман. Ситуація в Куп’янську залишається стабільною, упевнений Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Те, що вони паралельно малюють там собі контроль міста, це результат того, що одного разу збрехавши вже неможливо давати задню. Це особливість росіян у їхній інформаційній політиці. Навколо міста також є часткова активність. Але, знову ж таки, і спроби перейти Куп’янськ-Вузловий, і намагання діяти на іншому берегу Осколу, в тому числі, і намагання перекидати війська через Оскіл – без особливих успіхів”, – додав Трегубов.

Читайте також: У Вовчанській громаді під обстрілами загинув пенсіонер – дані Синєгубова

