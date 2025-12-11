У Вовчанській громаді під обстрілами загинув пенсіонер – дані Синєгубова
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби росіяни вдарили по чотирьох населених пунктах Харківської області.
Через “прильоти” в селі Замулівка загинув 69-річний чоловік.
“Медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який 6 грудня постраждав внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ, та 65-річній жінці, яка 9 грудня зазнала травм внаслідок обстрілу в с. Смородьківка Куп’янської громади”, – уточнив Синєгубов.
Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- КАБ;
- два БпЛА типу «Герань-2»;
- два fpv-дрони.
У Богодухівському районі внаслідок обстрілу пошкоджене цивільне підприємство, в Ізюмському – приватний будинок, а у Чугуївському районі окупанти влучили по авто.
