У Вовчанській громаді під обстрілами загинув пенсіонер – дані Синєгубова

Події 08:51   11.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби росіяни вдарили по чотирьох населених пунктах Харківської області. 

Через “прильоти” в селі Замулівка загинув 69-річний чоловік.

“Медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який 6 грудня постраждав внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ, та 65-річній жінці, яка 9 грудня зазнала травм внаслідок обстрілу в с. Смородьківка Куп’янської громади”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • КАБ;
  • два БпЛА типу «Герань-2»;
  • два fpv-дрони.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілу пошкоджене цивільне підприємство, в Ізюмському – приватний будинок, а у Чугуївському районі окупанти влучили по авто.

Читайте також: Генштаб: минулої доби окупанти намагалися прорватися на Харківщині 20 разів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
