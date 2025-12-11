Live

В Волчанской громаде под обстрелами погиб пенсионер – данные Синегубова

Происшествия 08:51   11.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток россияне ударили по четырем населенным пунктам Харьковской области. 

Из-за «прилетов» в селе Замуловка погиб 69-летний мужчина.

«Медики оказали помощь 59-летнему мужчине, который 6 декабря пострадал в результате обстрела в г. Купянск, и 65-летней женщине, которая 9 декабря получила травмы в результате обстрела в с. Смородьковка Купянской громады», – уточнил Синегубов.

В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • КАБ;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • два fpv-дрона.

В Богодуховском районе в результате обстрелов повреждено гражданское предприятие, в Изюмском – частный дом, а в Чугуевском районе оккупанты попали по авто.

Читайте также: Генштаб: за прошлые сутки оккупанты пытались прорваться на Харьковщине 20 раз

