В Волчанской громаде под обстрелами погиб пенсионер – данные Синегубова

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток россияне ударили по четырем населенным пунктам Харьковской области.

Из-за «прилетов» в селе Замуловка погиб 69-летний мужчина.

«Медики оказали помощь 59-летнему мужчине, который 6 декабря пострадал в результате обстрела в г. Купянск, и 65-летней женщине, которая 9 декабря получила травмы в результате обстрела в с. Смородьковка Купянской громады», – уточнил Синегубов.

В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

КАБ;

два БпЛА типа «Герань-2»;

два fpv-дрона.

В Богодуховском районе в результате обстрелов повреждено гражданское предприятие, в Изюмском – частный дом, а в Чугуевском районе оккупанты попали по авто.