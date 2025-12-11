В Волчанской громаде под обстрелами погиб пенсионер – данные Синегубова
Фото: пресс-служба ХОВА
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток россияне ударили по четырем населенным пунктам Харьковской области.
Из-за «прилетов» в селе Замуловка погиб 69-летний мужчина.
«Медики оказали помощь 59-летнему мужчине, который 6 декабря пострадал в результате обстрела в г. Купянск, и 65-летней женщине, которая 9 декабря получила травмы в результате обстрела в с. Смородьковка Купянской громады», – уточнил Синегубов.
В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:
- КАБ;
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- два fpv-дрона.
В Богодуховском районе в результате обстрелов повреждено гражданское предприятие, в Изюмском – частный дом, а в Чугуевском районе оккупанты попали по авто.
