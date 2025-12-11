Live

Генштаб: за прошлые сутки оккупанты пытались прорваться на Харьковщине 20 раз

Украина 08:13   11.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
О боях на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях проинформировал утром 11 декабря Генштаб ВСУ. 

Так на севере области враг пытался прорваться 11 раз в районе Старицы, Волчанских Хуторов и Волчанска.

На Купянском направлении ВСУ отбили девять атак врага. Бои шли возле Петропавловки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения. Вчера противник нанес 38 авиационных ударов, сбросил 94 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3607 обстрелов, в том числе 130 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3622 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:

Читайте также: Утром россияне атаковали село на Харьковщине – начался пожар

Автор: Николь Костенко-Лагутина
