Генштаб: за прошлые сутки оккупанты пытались прорваться на Харьковщине 20 раз
О боях на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях проинформировал утром 11 декабря Генштаб ВСУ.
Так на севере области враг пытался прорваться 11 раз в районе Старицы, Волчанских Хуторов и Волчанска.
На Купянском направлении ВСУ отбили девять атак врага. Бои шли возле Петропавловки и Куриловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения. Вчера противник нанес 38 авиационных ударов, сбросил 94 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3607 обстрелов, в том числе 130 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3622 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.
Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:
Дата публикации материала: 11 декабря 2025 в 08:13