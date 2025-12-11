Утром россияне атаковали село на Харьковщине – начался пожар

В течение минувших суток у спасателей было 32 оперативных вызовов на Харьковщине. Из них 16 – на ликвидацию пожаров, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Два пожара в регионе начались из-за российских обстрелов – враг атаковал Купянский и Чугуевский районы. Так утром 11 декабря армия РФ обстреляла село Подсереднее Великобурлукской громады.

«Произошел пожар на площади 500 квадратных метров. Горели два здания мастерской. Пострадавших нет», – установили в ГСЧС.

Кроме того, пиротехники выявили и изъяли 42 единицы взрывоопасных предметов, добавили спасатели.