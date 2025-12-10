Как включать технику после отключений, чтобы не сжечь: советы харьковчанам
Включать мощные электроприборы сразу после возобновления электроснабжения категорически не рекомендуют в АО «Харьковоблэнерго».
Энергетики подчеркивают: после того, как свет вернулся после отключения, включать приборы следует поэтапно. Это необходимо, чтобы сохранить бытовую технику и предотвратить аварийные отключения.
«Резкое одновременное включение тысяч энергоемких приборов создает значительный скачок напряжения, что, к сожалению, может привести к очередному аварийному отключению и повреждению чувствительной электроники», — объясняют в облэнерго.
Как действовать правильно:
- заранее выключите из розеток все мощные электроприборы (обогреватели, бойлеры, электроплиты, духовки и т.д.);
- после восстановления электроснабжения подождите 15-20 минут, пока стабилизируется напряжение в сети. Сначала можно включить свет и поставить на зарядку гаджеты, а уже чуть позже включить все остальные приборы. Если свет мигает или напряжение нестабильное, не подключайте технику к сети.
«Чтобы обезопасить себя, можно установить дома реле напряжения или устройства защитного отключения. Эти меры помогут уберечь такие бытовые приборы, как холодильники, стиральные и посудомоечные машины, телевизоры», — добавляют энергетики.
Если дома есть источник резервного питания (аккумулятор, инвертор и т.д.), необходимо вовремя переключать его из активного в пассивный режим, если не установлено автоматическое переключение.
Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.
