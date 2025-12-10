Як вмикати техніку після відключень світла, щоб не спалити: поради харків’янам

Вмикати потужні електроприлади відразу після відновлення електропостачання категорично не рекомендують у АТ «Харківобленерго».

Енергетики підкреслюють: після того, як світло повернулося після відключення, вмикати прилади слід поетапно. Це потрібно, щоб зберегти побутову техніку та запобігти аварійним відключенням.

“Різке одночасне ввімкнення тисяч енергоємних приладів створює значний стрибок напруги, що, на жаль, може призвести до чергового аварійного відключення та пошкодження чутливої електроніки”, – пояснюють в обленерго.

Як діяти правильно:

заздалегідь вимкніть з розеток всі потужні електроприлади (обігрівачі, бойлери, електроплити, духовки тощо);

після відновлення електропостачання зачекайте 15-20 хвилин, поки стабілізується напруга в мережі. Спочатку можна включити світло та поставити на зарядку гаджети, а вже трохи згодом увімкнути всі інші прилади. Якщо світло миготить чи напруга нестабільна, не підключайте техніку до мережі.

“Щоб убезпечитися, можна встановити вдома реле напруги чи пристрої захисного вимкнення. Ці заходи допоможуть вберегти такі побутові прилади, як холодильники, пральні та посудомийні машини, телевізори”, – додають енергетики.

Якщо вдома є джерело резервного живлення (акумулятор, інвертор тощо), необхідно вчасно перемикати його з активного пасивного режиму, якщо не встановлено автоматичне перемикання.

Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.