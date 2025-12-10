Святкову ілюмінацію доведеться зменшити? Рішення уряду

Уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації зі світлом. Зокрема, планують переглянути перелік критичних об’єктів та скоротити споживання непріоритетних об’єктів.

«Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів. Водночас відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним. З переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення», – повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Крім цього, ОВА, органам місцевого самоврядування та відповідним КП доручили скоротити споживання електроенергії. Свириденко підкреслює: додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст – не в пріоритеті у час складної ситуації в енергетиці.

«В​улиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією», – уточнила прем’єр-міністерка України.

Свириденко наголосила, що проблеми, які перешкоджають відпуску електроенергії в мережу операторів, мають оперативно усунути, а всі наявні когенераційні установки – запустити в роботу.