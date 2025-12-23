Live

“Хочете ялинку – включаєте генератор” – у ХОВА заявили про економію електрики

Політика 19:39   23.12.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
“Хочете ялинку – включаєте генератор” – у ХОВА заявили про економію електрики Фото: Василь Голосний

Чи змушуватимуть керівництво громад та підприємців на Харківщині економити електрику, відключаючи святкову ілюмінацію, — 23 грудня відповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Освітлення, насправді – не дуже воно й тягне електроенергію, якщо порівнювати з якимось важким, великим підприємством тощо. Однак так, дійсно, доведені рекомендації до органів місцевого самоврядування, до представників бізнесу, ритейлу тощо. Щоб оці вивіски, великі екрани та все інше не світилися, ялинки та все інше. Або якби й світилися, то відверто від альтернативних джерел живлення, тобто генератора. Якщо ви хочете ялинку – включаєте генератор”, – пояснив позицію держави Синєгубов.

Читайте також: Чи може Харків віддати електрику Одесі — пояснення Синєгубова (відео)

Нагадаємо, про необхідність економити електрику, в тому числі на декоративному освітленні будівель та святковій ілюмінації, заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Рік тому, коли в Харкові вперше за час повномасштабного вторгнення масштабно включили святкову ілюмінацію, в мерії кореспондентів МГ “Об’єктив” запевнили: всі прикраси світлодіодні та споживають мінімум електрики.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
