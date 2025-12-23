Чи може Харків віддати електрику Одесі – пояснення Синєгубова (відео)

Під час аварійних відключень електрики по всій Україні начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, як планують скорочувати споживання електроенергії на Харківщині та чи можуть “поступитися мегаватами” Одесі.

У Харківській області опрацьовують варіанти, як “зняти” з ліній електропередач підприємства, що не належать до об’єктів критичної інфраструктури. Раніше в Міненерго заявили, що змогли “вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності”, переглянувши список об’єктів критичної інфраструктури. Однак на практиці простим викресленням об’єкта зі списку справа не обходиться – його потрібно фізично вимкнути. І зробити це непросто, якщо на одній електролінії з таким підприємством є критично важливий об’єкт.

“Ми опрацьовували, наприклад, якщо лікарня, об’єкт критичної інфраструктури, споживає до 0,2 МВт електроенергії, а всі підприємства, які знаходяться на цій лінії, в цілому споживають близько 5 МВт електроенергії, хоча вони не є критичними, – навів приклад під час брифінгу 23 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов. – Два рішення. Перше. Або перевести лікарню на час відключень на генератор – щоб усі, відповідно, об’єктивно та чесно, підприємства так само відключали від електроенергії для економії. Або відключити їх від цієї лінії для того, щоб була та сама економія тощо. Ось ці рішення наразі реалізовуються. Це наше основне наразі завдання”.

Начальник ХОВА наголосив, що додаткову енергію необхідно вивільнити, щоб забезпечити населення. Саме воно – у пріоритеті. Однак пояснив і те, що можливості для “перекидання” електроенергії нужденним не безмежні.

“Знаєте, є такі повідомлення: “Давайте відключимо частину населених пунктів, віддамо електроенергію в Одесу”, — чи ще кудись, де, умовно кажучи, дуже важко. Ну, повірте, з технічного погляду, це речі, які не можливо реалізувати. Відповідно, доводяться ліміти, враховуючи можливість ліній електропередачі, генерації внутрішньої електроенергії, потужності цих ліній тощо. І вже Укренерго коригує всю Україну в цілому для того, щоб розподілити цю електроенергію, якої відверто не вистачає на всю Україну, однак отримати в пріоритеті саме населення”, – пояснив Синєгубов.