Может ли Харьков отдать электричество Одессе — объяснение Синегубова (видео)

Общество 19:06   23.12.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Может ли Харьков отдать электричество Одессе — объяснение Синегубова (видео)

Во время аварийных отключений электричества по всей Украине начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, как планируют сокращать потребление электроэнергии на Харьковщине и могут ли «уступить мегаватты» Одессе.

В Харьковской области прорабатывают варианты, как «снять» с линий электропередач предприятия, не принадлежащие к объектам критической инфраструктуры. Ранее в Минэнерго заявили, что смогли «высвободить не менее 800 МВт электрической мощности», пересмотрев список объектов критической инфраструктуры. Однако на практике простым вычеркиванием объекта из списка дело не обходится — его нужно физически отключить. И сделать это непросто, если на одной электролинии с таким предприятием находится критически важный объект.

«Мы прорабатывали, например: если больница, объект критической инфраструктуры, потребляет до 0,2 МВт электроэнергии, а все находящиеся на этой линии предприятия в общей сложности потребляют около 5 МВт электроэнергии, хотя они не являются критическими, — привел пример во время брифинга 23 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов. —  Два решения. Первое. Или перевести больницу на время отключений на генератор – и все, чтобы, соответственно, объективно и честно предприятия также отключали от электроэнергии для экономии. Или отключить их от этой линии – для того, чтобы была та же экономия. Вот эти решения реализуются. Это наша основная задача».

Начальник ХОВА подчеркнул, что дополнительную энергию необходимо высвободить, чтобы обеспечить население. Именно оно — в приоритете. Однако пояснил и то, что возможности для «переброски» электроэнергии нуждающимся не безграничны.

Читайте также: Сколько выдержит мобильная связь в Харькове без света, что с 5G — официально

«Знаете, есть такие сообщения: «Давайте отключим часть населенных пунктов, отдадим электроэнергию в Одессу», — или еще куда-то, где, условно говоря, очень тяжело. Ну, поверьте, с технической точки зрения это нереализуемые вещи. Соответственно, доводятся лимиты, учитывая возможность линий электропередачи, генерации внутренней электроэнергии, мощности этих линий. И уже Укрэнерго корректирует всю Украину в целом для того, чтобы распределить электроэнергию, которой откровенно не хватает на всю Украину, однако получить в приоритете население», — пояснил Синегубов.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
