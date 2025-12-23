Сколько выдержит мобильная связь в Харькове без света, что с 5G — официально
Над стойкостью мобильной связи в Харьковской области в случае блэкаута работают не только мобильные операторы. Подробностями во время брифинга 23 декабря поделился начальник ХОВА Олег Синегубов.
Отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив», руководитель области подтвердил, что в Харькове тестировали пятое поколение мобильной связи — 5G.
«Далее будут приняты решения нашими мобильными операторами по его возможному внедрению. Однако меня лично сейчас волнует несколько другое. Чтобы мы нарастили способность противостоять блэкаутам и поддерживать постоянство мобильной связи даже в блэкаут», — сказал Синегубов.
Он отметил, что задачу мобильным операторам поддерживать мобильную связь в условиях отключений электричества поставили на ставке Верховного Главнокомандующего. И результаты уже видны, если сравнивать качество связи сейчас с тем, что происходило в 2022 году.
«Сейчас определены направления, по которым им нужно поработать, чтобы поддерживать связь минимум восемь часов. И дальше — уже в зависимости от наличия электроснабжения. И здесь работают все: и громады на местах — по обслуживанию генераторов, аккумуляторных батарей и т.д., по наличию топлива для этого, по наличию экипажей, которые будут выезжать на те или иные места работы. Здесь у нас ведется работа, мы должны обеспечить постоянную мобильную связь даже в условиях блекаута», — пояснил начальник ХОВА.
Сейчас, по его информации, почти без связи в Харьковской области стабильно остаются 62 населенных пункта — это прифронтовые территории, где нет электричества. Восстановительные работы там проводить сложно.
«Только мы восстанавливаем вышку мобильной связи, сразу враг прицельно по ней бьет», — привел пример Синегубов.
