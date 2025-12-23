Live

Скільки витримає мобільний зв’язок у Харкові без світла, що з 5G – офіційно

Суспільство 17:12   23.12.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
Скільки витримає мобільний зв’язок у Харкові без світла, що з 5G – офіційно

Над стійкістю мобільного зв’язку в Харківській області в разі блекауту працюють не лише мобільні оператори. Подробицями під час брифінгу 23 грудня поділився начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відповідаючи на запитання кореспондентки МГ “Об’єктив”, керівник області підтвердив, що в Харкові тестували п’яте покоління мобільного зв’язку – 5G.

“Далі будуть прийняті рішення нашими мобільними операторами щодо його можливого запровадження. Однак мене особисто наразі хвилює трохи інше. Щоб ми наростили спроможність протистояти або протидіяти цим блекаутам і підтримувати сталість мобільного зв’язку навіть у блекаутах”, – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що завдання мобільним операторам підтримувати стійкий мобільний зв’язок в умовах відключення електрики поставили на ставці Верховного Головнокомандувача. І результати вже видно, якщо порівнювати якість зв’язку зараз із тим, що відбувалося у 2022 році.

Читайте також: Чи змінять комендантську годину на Різдво та Новий рік у Харкові – ОВА

Зараз визначені певні напрямки, по яких їм потрібно попрацювати для того, щоб підтримувати зв’язок мінімум вісім годин. І далі – вже залежно від наявності електропостачання. І тут працюють усі: і громади на місцях – щодо обслуговування генераторів, акумуляторних батарей тощо. Щодо наявності палива для цього, щодо наявності екіпажів, які виїжджатимуть на ті чи інші місця роботи. Тут у нас ведеться робота, ми маємо забезпечити сталий мобільний зв’язок навіть в умовах блекауту”, — пояснив начальник ХОВА.

Зараз, за ​​його інформацією, майже без зв’язку в Харківській області стабільно залишаються 62 населені пункти – це прифронтові території, де немає електрики. Відновлювальні роботи там проводити складно.

“Тільки ми відновлюємо вежу мобільного зв’язку, одразу ворог прицільно по ній б’є”, – навів приклад Синєгубов.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
Популярно
Вибори під час війни: в Україні відновили роботу реєстру виборців
Вибори під час війни: в Україні відновили роботу реєстру виборців
23.12.2025, 18:20
На Харківщині горів будинок через удар БпЛА (фото)
На Харківщині горів будинок через удар БпЛА (фото)
23.12.2025, 13:46
Скільки дітей народилося на Харківщині за 11 місяців
Скільки дітей народилося на Харківщині за 11 місяців
23.12.2025, 14:08
На Харківщині чоловік погрожував колишньому роботодавцю: що сталося
На Харківщині чоловік погрожував колишньому роботодавцю: що сталося
23.12.2025, 15:57
Чи змінять комендантську годину на Різдво і Новий рік у Харкові – ОВА
Чи змінять комендантську годину на Різдво і Новий рік у Харкові – ОВА
23.12.2025, 16:31
Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
23.12.2025, 16:21

Новини за темою:

23.12.2025
У Харкові та області – аварійні відключення світла через обстріли
18.12.2025
Чи буде в Харкові вода і опалення у разі блекауту: відповідь Терехова (відео)
05.12.2025
На Харківщині розпочалися аварійні відключення – причина
27.11.2025
Мати «тривожну валізку» з павербанком. Поради харків’янам від енергетиків
26.11.2025
У Харківській області почалися аварійні відключення світла – що сталося


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Скільки витримає мобільний зв’язок у Харкові без світла, що з 5G – офіційно», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2025 в 17:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над стійкістю мобільного зв’язку в Харківській області в разі блекауту працюють не лише мобільні оператори. Подробицями поділився начальник ХОВА Олег Синєгубов".