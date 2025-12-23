Скільки витримає мобільний зв’язок у Харкові без світла, що з 5G – офіційно

Над стійкістю мобільного зв’язку в Харківській області в разі блекауту працюють не лише мобільні оператори. Подробицями під час брифінгу 23 грудня поділився начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відповідаючи на запитання кореспондентки МГ “Об’єктив”, керівник області підтвердив, що в Харкові тестували п’яте покоління мобільного зв’язку – 5G.

“Далі будуть прийняті рішення нашими мобільними операторами щодо його можливого запровадження. Однак мене особисто наразі хвилює трохи інше. Щоб ми наростили спроможність протистояти або протидіяти цим блекаутам і підтримувати сталість мобільного зв’язку навіть у блекаутах”, – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що завдання мобільним операторам підтримувати стійкий мобільний зв’язок в умовах відключення електрики поставили на ставці Верховного Головнокомандувача. І результати вже видно, якщо порівнювати якість зв’язку зараз із тим, що відбувалося у 2022 році.

“Зараз визначені певні напрямки, по яких їм потрібно попрацювати для того, щоб підтримувати зв’язок мінімум вісім годин. І далі – вже залежно від наявності електропостачання. І тут працюють усі: і громади на місцях – щодо обслуговування генераторів, акумуляторних батарей тощо. Щодо наявності палива для цього, щодо наявності екіпажів, які виїжджатимуть на ті чи інші місця роботи. Тут у нас ведеться робота, ми маємо забезпечити сталий мобільний зв’язок навіть в умовах блекауту”, — пояснив начальник ХОВА.

Зараз, за ​​його інформацією, майже без зв’язку в Харківській області стабільно залишаються 62 населені пункти – це прифронтові території, де немає електрики. Відновлювальні роботи там проводити складно.

“Тільки ми відновлюємо вежу мобільного зв’язку, одразу ворог прицільно по ній б’є”, – навів приклад Синєгубов.