Чи змінять комендантську годину на Різдво і Новий рік у Харкові – ОВА

Тривалість комендантської години на Харківщині на новорічні свята змінювати наразі не планують, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Ми проводили засідання Ради оборони, радилися з нашим силовим блоком, з нашими військовослужбовцями. Тих заходів, які вжиті зараз, їх достатньо для того, щоб ситуацію тримати під контролем. Однак, звичайно, ми будемо вносити корективи, можливо приймати нові рішення, враховуючи безпекові умови, загрози, дані розвідок тощо. Наразі поки що рішення залишається таким», – розповів Синєгубов.

Він радить: краще провести свята вдома та не допускати масових скупчень людей на вулиці.

«Ми все розуміємо, люди хочуть відпочити трохи, переключитись, однак ворог підступний. Сьогодні було завдано ударів по Житомиру, загинула дитина. Ми всі розуміємо, в яких умовах живемо. Тому розслаблятися не потрібно і потрібно максимально бути уважним і реагувати на всі сигнали повітряної тривоги. Сьогодні знову було завдано удару по наших переправах, загинула людина. Наразі всі обставини з’ясовуються. Тому повірте, для ворога не буде ані свят на Різдво, ані свят на Новий рік», – підкреслив голова ХОВА.