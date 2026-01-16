Що з комендантською годиною і канікулами у школах на Харківщині: відповідь ОВА

У Харківській області наразі комендантська година залишається без змін, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У разі ускладнення ситуації з теплопостачанням може бути запроваджено надзвичайний стан в енергосистемі області та скориговано комендантську годину — щоб люди могли дістатися «пунктів незламності» й пунктів обігріву», – зазначив голова ХОВА.

Також в регіоні наразі аналізують споживання енергоресурсів закладами освіти. За потреби можуть ухвалити всі необхідні рішення щодо дистанційного навчання або канікул.

«Уся критична інфраструктура, зокрема, лікарні, школи, де триває навчання та на базі яких працюють «пункти незламності» й обігріву, – не відключається від електропостачання», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в Україні змінили правила комендантської години. За його словами, відтепер людям буде дозволено виходити без спеціальних перепусток та користуватися транспортом, щоб дістатися «пунктів незламності» та пунктів обігріву. Фактично, буде діяти такий самий підхід, як і під час повітряної тривоги.

Також у Києві зимові канікули продовжать до 1 лютого для всіх освітніх закладів. Про це заявив Шмигаль, виступаючи з трибуни Верховної Ради. Він зазначив, що мова про школи, профтехучилища, заклади вищої освіти. «Для інших регіонів – або переведення на дистанційний формат навчання, або продовження канікул до 1 лютого. Міносвіти, регіонам та Уряду доручено опрацювати це питання», — зазначив Шмигаль.