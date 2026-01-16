Live

Что с комендантским часом и каникулами в школах на Харьковщине: ответ ОВА

Общество 12:12   16.01.2026
Виктория Яковенко
В Харьковской области комендантский час остается без изменений, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В случае усложнения ситуации с теплоснабжением может быть введено чрезвычайное положение в энергосистеме области и скорректирован комендантский час — чтобы люди могли добраться до «пунктов нехламності» и пунктов обогрева», — отметил глава ХОВА.

Также в регионе анализируют потребление энергоресурсов учебными заведениями. При необходимости могут принять все необходимые решения по дистанционному обучению или каникулам.

«Вся критическая инфраструктура, в частности, больницы, школы, где идет обучение и на базе которых работают «пункты незламності» и обогрева, — не отключается от электроснабжения», — добавил Синегубов.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине изменили правила комендантского часа. По его словам, теперь людям будет разрешено выходить без специальных пропусков и пользоваться транспортом, чтобы добраться до «пунктов незламності» и пунктов обогрева. Фактически, будет действовать такой же подход, как и во время воздушной тревоги.

Также в Киеве зимние каникулы продлят до 1 февраля для всех образовательных заведений. Об этом заявил Шмигаль, выступая с трибуны Верховной Рады. Он отметил, что речь идет о школах, профтехучилищах, заведениях высшего образования. «Для других регионов – либо перевод на дистанционный формат обучения, либо продление каникул до 1 февраля. Минобразования, регионам и правительству поручено проработать этот вопрос», — отметил Шмыгаль.

Автор: Виктория Яковенко
