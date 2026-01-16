Что с комендантским часом и каникулами в школах на Харьковщине: ответ ОВА
В Харьковской области комендантский час остается без изменений, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В случае усложнения ситуации с теплоснабжением может быть введено чрезвычайное положение в энергосистеме области и скорректирован комендантский час — чтобы люди могли добраться до «пунктов нехламності» и пунктов обогрева», — отметил глава ХОВА.
Также в регионе анализируют потребление энергоресурсов учебными заведениями. При необходимости могут принять все необходимые решения по дистанционному обучению или каникулам.
«Вся критическая инфраструктура, в частности, больницы, школы, где идет обучение и на базе которых работают «пункты незламності» и обогрева, — не отключается от электроснабжения», — добавил Синегубов.
Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине изменили правила комендантского часа. По его словам, теперь людям будет разрешено выходить без специальных пропусков и пользоваться транспортом, чтобы добраться до «пунктов незламності» и пунктов обогрева. Фактически, будет действовать такой же подход, как и во время воздушной тревоги.
Также в Киеве зимние каникулы продлят до 1 февраля для всех образовательных заведений. Об этом заявил Шмигаль, выступая с трибуны Верховной Рады. Он отметил, что речь идет о школах, профтехучилищах, заведениях высшего образования. «Для других регионов – либо перевод на дистанционный формат обучения, либо продление каникул до 1 февраля. Минобразования, регионам и правительству поручено проработать этот вопрос», — отметил Шмыгаль.
Читайте также: Свет на Харьковщине могут отключать на 6-8 часов: Синегубов о ситуации (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: каникулы, комендантский час, Олег Синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Что с комендантским часом и каникулами в школах на Харьковщине: ответ ОВА», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 января 2026 в 12:12;