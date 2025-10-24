Live
Когда и на сколько дети в Харькове пойдут на школьные каникулы – Терехов

Записано 15:39   24.10.2025
Виктория Яковенко
Осенние каникулы в харьковских школах начнут уже с понедельника, 27 октября, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона. Завершится отдых для детей 2 ноября.

Мэр отметил, что пока не рассматривают сценарии продления каникул.

Кроме того, Терехов рассказал, что в городе уже работают семь подземных школ. И добавил: еще три таких укрытия планируют открыть в начале следующего года. Также 16 станций метрополитена переоборудовали под учебный процесс.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 22 октября Харьковский горсовет сообщал, что еще одно сертифицированное противорадиационное укрытие появилось в городе при поддержке города-побратима Нюрнберга. Локация сможет принимать более 250 учащихся начальной, средней и старшей школы в две смены.

Автор: Виктория Яковенко
