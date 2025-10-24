Когда и на сколько дети в Харькове пойдут на школьные каникулы – Терехов
Осенние каникулы в харьковских школах начнут уже с понедельника, 27 октября, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона. Завершится отдых для детей 2 ноября.
Мэр отметил, что пока не рассматривают сценарии продления каникул.
Кроме того, Терехов рассказал, что в городе уже работают семь подземных школ. И добавил: еще три таких укрытия планируют открыть в начале следующего года. Также 16 станций метрополитена переоборудовали под учебный процесс.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, 22 октября Харьковский горсовет сообщал, что еще одно сертифицированное противорадиационное укрытие появилось в городе при поддержке города-побратима Нюрнберга. Локация сможет принимать более 250 учащихся начальной, средней и старшей школы в две смены.
