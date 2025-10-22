Новое укрытие для школьников обустроили в Харькове за счет Германии

Еще одно сертифицированное противорадиационное укрытие появилось в Харькове при поддержке города-побратима Нюрнберг, сообщает Харьковский горсовет.

Укрытие начало работать сегодня, 22 октября, на базе одной из городских школ. Локация сможет принимать более 250 учащихся начальной, средней и старшей школы в две смены.

Благодаря партнерству с Нюрнбергом в школе полностью заменили окна, отремонтировали крышу и реконструировали укрытие, адаптированное к современным стандартам безопасности, чтобы дети могли учиться даже в условиях войны.

Во время онлайн-встречи с мэром Нюрнберга Маркусом Кенигом, представителями Ассоциации побратимства «Харьков-Нюрнберг» городской голова Игорь Терехов отметил важность международной поддержки и безопасной учебной среды для школьников.

«26 августа 2022 года у этой школы взорвалась ракета С-300. Здание было серьезно повреждено. Но благодаря нашему сотрудничеству с Нюрнбергом, мэром Маркусом Кенигом, депутатским корпусом и нашей Ассоциацией побратимства, сегодня мы имеем здесь безопасное современное укрытие, в котором наши дети могут не только находиться во время воздушной тревоги, но и полноценно учиться. Это символ несокрушимости Харькова. Спасибо за помощь — в образовании, энергетике, транспорте, гуманитарных проектах. И очень надеюсь, что скоро мы снова встретимся в Харькове», — сказал Игорь Терехов.

Мэр снова подчеркнул важность создания подобных безопасных пространств во всех учебных заведениях города и рассказал о последствиях утреннего вражеского обстрела, в результате которого было разрушено здание частного детсада.

Маркус Кениг в видеообращении поздравил детей, учителей и жителей Харькова, выразил солидарность и заверил в дальнейшей поддержке.

«Мы, город Нюрнберг, вместе с Ассоциацией побратимства и государственной канцелярией Баварии поддерживаем Харьков в это сложное время. Важно, чтобы украинские дети имели возможность учиться не только дистанционно, но и вживую, с учителями, в своих школах. Вы – будущее Украины, и мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется. Я очень надеюсь в скором времени увидеть вас лично в восстановленном Харькове», — отметил мэр немецкого города.

Кроме образовательных инициатив, партнерство Харькова и Нюрнберга охватывает инфраструктурные, транспортные и гуманитарные проекты.