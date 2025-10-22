Live
  • Ср 22.10.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.74
  • EUR 48.47

Новое укрытие для школьников обустроили в Харькове за счет Германии

Общество 19:35   22.10.2025
Оксана Якушко
Новое укрытие для школьников обустроили в Харькове за счет Германии Фото: ХГС

Еще одно сертифицированное противорадиационное укрытие появилось в Харькове при поддержке города-побратима Нюрнберг, сообщает Харьковский горсовет.

Укрытие начало работать сегодня, 22 октября, на базе одной из городских школ. Локация сможет принимать более 250 учащихся начальной, средней и старшей школы в две смены.

Благодаря партнерству с Нюрнбергом в школе полностью заменили окна, отремонтировали крышу и реконструировали укрытие, адаптированное к современным стандартам безопасности, чтобы дети могли учиться даже в условиях войны.

Во время онлайн-встречи с мэром Нюрнберга Маркусом Кенигом, представителями Ассоциации побратимства «Харьков-Нюрнберг» городской голова Игорь Терехов отметил важность международной поддержки и безопасной учебной среды для школьников.

«26 августа 2022 года у этой школы взорвалась ракета С-300. Здание было серьезно повреждено. Но благодаря нашему сотрудничеству с Нюрнбергом, мэром Маркусом Кенигом, депутатским корпусом и нашей Ассоциацией побратимства, сегодня мы имеем здесь безопасное современное укрытие, в котором наши дети могут не только находиться во время воздушной тревоги, но и полноценно учиться. Это символ несокрушимости Харькова. Спасибо за помощь — в образовании, энергетике, транспорте, гуманитарных проектах. И очень надеюсь, что скоро мы снова встретимся в Харькове», — сказал Игорь Терехов.

Мэр снова подчеркнул важность создания подобных безопасных пространств во всех учебных заведениях города и рассказал о последствиях утреннего вражеского обстрела, в результате которого было разрушено здание частного детсада.

Маркус Кениг в видеообращении поздравил детей, учителей и жителей Харькова, выразил солидарность и заверил в дальнейшей поддержке.

«Мы, город Нюрнберг, вместе с Ассоциацией побратимства и государственной канцелярией Баварии поддерживаем Харьков в это сложное время. Важно, чтобы украинские дети имели возможность учиться не только дистанционно, но и вживую, с учителями, в своих школах. Вы – будущее Украины, и мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется. Я очень надеюсь в скором времени увидеть вас лично в восстановленном Харькове», — отметил мэр немецкого города.

Кроме образовательных инициатив, партнерство Харькова и Нюрнберга охватывает инфраструктурные, транспортные и гуманитарные проекты.

Фото: ХГС
Фото: ХГС

Читайте также: В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
22.10.2025, 14:24
Момент «прилета» по детсаду в Харькове показала прокуратура (видео)
Момент «прилета» по детсаду в Харькове показала прокуратура (видео)
22.10.2025, 17:52
Дата начала отопительного сезона на Харьковщине: не изменились ли планы ХОВА
Дата начала отопительного сезона на Харьковщине: не изменились ли планы ХОВА
22.10.2025, 16:15
Новости Харькова – главное за 22 октября: удар по детсаду, снова «прилет» БпЛА
Новости Харькова – главное за 22 октября: удар по детсаду, снова «прилет» БпЛА
22.10.2025, 20:55
Последствия ударов по Харькову: детсад атаковал БпЛА с реактивным двигателем
Последствия ударов по Харькову: детсад атаковал БпЛА с реактивным двигателем
22.10.2025, 20:53
Взрывы в Харькове: БпЛА атаковали детсад, есть раненые, двое тяжелых (фото)
Взрывы в Харькове: БпЛА атаковали детсад, есть раненые, двое тяжелых (фото)
22.10.2025, 12:36

Новости по теме:

19.10.2025
Против выплат пособий украинцам выступило большинство жителей Германии — опрос
17.10.2025
Сегодня 17 октября 2025: какой праздник и день в истории
28.09.2025
Сегодня 28 сентября: какой праздник и день в истории
11.09.2025
Сегодня 11 сентября: какой праздник и день в истории
09.09.2025
Харьковчанка из-за океана пояснила, что с Трампом и где решительность стран ЕС


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новое укрытие для школьников обустроили в Харькове за счет Германии», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2025 в 19:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще одно сертифицированное противорадиационное укрытие появилось в Харькове при поддержке города-побратима Нюрнберг, сообщает Харьковский горсовет.".