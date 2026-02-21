Сегодня 21 февраля 2026: какой праздник и день в истории

21 февраля – Международный день родного языка. В этот день 1440 года образовали Прусскую конфедерацию для противостояния Тевтонскому ордену. В 1804-м состоялась первая железнодорожная поездка. В 1808-м российские войска без объявления войны напали на Швецию. В 1885-м в США открыли Монумент Вашингтону. В 1906-м к смертной казни приговорили украинского лейтенанта Петра Шмидта. В 1916-м началась Верденская битва. В 2006-м астрономы обнаружили загадочный объект SCP 06F6 в созвездии Волопаса. В 2014-м Владимир Парасюк со сцены Майдана объявил ультиматум Януковичу. В 2022-м Путин «признал» «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Праздники и памятные даты 21 февраля

21 февраля – Международный день родного языка и Всемирный день экскурсовода.

Сегодня — шестой день Масленицы. Он называется «Золовкины посиделки». В этот день замужние женщины приглашали к себе в гости молодых девушек (в том числе – сестер своих мужей), чтобы вручить подарки и накормить варениками. Вместе они гадали на будущее и веселились.

Третья суббота февраля – это Всемирный день панголина.

Также сегодня – Всемирный день комбучи.

21 февраля в истории

21 февраля 1440 года образовали Прусскую конфедерацию (или Прусский союз). Ее целью было противодействие Тевтонскому ордену. Об объединении договорились дворяне и духовенство из 19 городов Пруссии. Это был период длительного и в основном безуспешного для Тевтонского ордена военного противостояния с Польским королевством.

В 1410 году войска ордена потерпели сокрушительное поражение в Грюнвальдской битве, после чего заключили Первый Торуньский мир. Чтобы выполнить эти условия, а также собрать средства на перевооружение для дальнейших сражений, руководство ордена установило высокие налоги для подчиненных городов и территорий. После некоторого периода затишья боевые действия против Польского королевства возобновились – в 1431 году рыцари вмешались в ход гражданской войны в Великом княжестве Литовском, выступив на стороне противника Польши — великого князя литовского Свидригайло. С этого начался следующий этап вооруженного противостояния тевтонцев с поляками.

Из-за этих событий росло недовольство орденом в прусских городах, обложенных налогами и истекавших кровью в бесконечных и безуспешных войнах. Так что они объединились, чтобы противостоять такому руководству. Открытое противостояние конфедерации Тевтонскому ордену периодически сменялось попытками найти компромисс – и снова обострялось. В конце концов тайный совет Прусской конфедерации провел переговоры с врагами тевтонцев – Польшей. Были организованы силы для восстания против Тевтонского ордена. Это восстание началось в феврале 1454 года. Повстанцы обратились за защитой к королю Польши Казимиру IV Ягеллончику. Представители прусских городов также просили присоединить их регион к королевству Польскому. Король согласился и подписал акт о присоединении в Кракове в марте 1454 года.

Следствием этого стала Тринадцатилетняя война между Прусской конфедерацией при поддержке Польши и Тевтонским орденом. Орден потерпел поражение и был вынужден заключить Второй Торуньский мир в 1466 году. По его условиям орден отказался от каких-либо претензий на территории Гданьской Померании и Хелмненской земли, а также еще ряда регионов, вошедших в состав королевства Польского. Из этих новых регионов в составе Польши создали провинцию Королевская Пруссия, которая имела некоторые права автономии. Но не все территории, руководство которых входило в Прусскую конфедерацию, присоединили к королевству Польскому. Часть осталась под властью тевтонцев. Так что в результате разделения этот союз прекратил существование.

21 февраля 1804 года паровоз впервые в истории перевез груз и пассажиров. Подробнее.

21 февраля 1808 года 24 тысячи российских военных без объявления войны пересекли границу Швеции и захватили город Ловийса (сейчас – Финляндия). Это стало началом войны, вошедшей в историю как Финляндская (или российско-шведская 1808-1809 годов). Подробнее.

21 февраля 1885 года в США открыли Монумент Вашингтону. Подробнее.

21 февраля 1906 года к смертной казни приговорили украинского лейтенанта Петра Шмидта, возглавившего восстание на крейсере «Очаков» в Севастополе. Подробнее.

21 февраля 1916 года началась Верденская битва (также известная как «Верденская мясорубка») – одна из самых масштабных битв на Западном фронте Первой мировой войны. Подробнее.

21 февраля 2006 года астрономы обнаружили загадочный объект SCP 06F6 в созвездии Волопаса. Подробнее.

21 февраля 2014 года со сцены на Майдане один из сотников Владимир Парасюк произнес переломную фразу: «Никакой Янукович никакой целый год не будет президентом. Завтра до десяти часов он должен уйти». Подробнее (видео).

21 февраля 2022 года Путин сделал открытый шаг к полномасштабному вторжению в Украину. Он признал «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Церковный праздник 21 февраля

Сегодня — Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (переходящий праздник, который отмечают в субботу сырной седмицы; единственный день в году, когда соборно совершают память всем святым преподобным). Также 21 февраля чтят память преподобного Тимофея, что в Символах. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода на Тимофея – такой и вся весна будет.

Если текут ручьи, то нужно сеять рано.

Если воздух теплый и сухой, то весна будет теплой.

Что нельзя делать 21 февраля

Необходимо соблюдать осторожность с алкоголем – лучше в этот день его не употреблять.

Нельзя вступать в споры и ругаться.