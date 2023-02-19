Сегодня 19 февраля: какой праздник и день в истории

19 февраля по церковному календарю – память преподобного Вукола и мученицы Дорофеи. В этот день основали Тевтонский орден, отменили крепостное право, а Крым вошел в состав Украины.

Праздники и памятные даты 19 февраля

19 февраля – День Государственного Герба Украины.

В мире – Всемирный день защиты морских млекопитающих или День китов.

19 февраля в истории

19 февраля 1199 года считается датой основания Тевтонского ордена по одной из версий его истории (другая фигурирующая дата — 19 ноября 1190). В этот день Папа Римский Иннокентий III подтвердил своей буллой реорганизацию Ордена братьев немецкого Дома святой Марии в Иерусалиме в духовно-рыцарский.

Папа определил ордену задачи защитить немецких рыцарей, лечить больных и бороться с врагами католической церкви. Девизом ордена стало: «Помогать – исцелять – защищать». Подвластны тевтонцы были лично главе католической церкви. Орден участвовал в крестовых походах, а также сыграл значительную роль в христианизации Восточной Европы.

19 февраля 1861 года российский император Александр II издал манифест, которым отменил крепостное право в империи. Также в этот день были обнародованы Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Эти документы дали относительную свободу 22,5 миллиона человек. Относительную – потому что вместе со свободой крестьяне не получили средств для жизни. Землю оставили помещикам. Последних обязали предоставить крестьянам так называемое «усадебное убежище» и временные участки для обработки. В результате неравномерности принятия решений и сомнительной процедуры, на территории Украины, входившей в состав Российской империи в то время, около 220 тысяч крестьян стали безземельными, 100 тысяч получили до одной десятины, более 1,6 миллиона — от 1 до 3 десятин земли на душу. Эти события спровоцировали несколько тысяч крестьянских протестов.

19 февраля 1913 года установлен рекорд наименьшей продолжительности пребывания человека на посту президента страны. Он принадлежит крайне временному президенту Мексики Педро Ласкурану.

Он пробыл в должности… час. Это произошло на фоне событий так называемой Трагической декады Мексиканской революции. Ласкуран был министром иностранных дел. Пост президента он принял после того, как действующий глава государства Франсиско Мадеро и вице-президент Хосе Мария Пино Суарес подали в отставку. Президентство Ласкурана было чисто техническим. По конституции именно он становился руководителем государства в таких условиях. Однако, вступив в должность, Ласкуран сразу назначил преемника и министра иностранных дел – генерала Хосе Уэрту. А после этого подал в отставку.

19 февраля 1954 года президиум Верховного Совета СССР утвердил указ, которым передал Крымскую область из состава РСФСР в состав УССР. Несмотря на распространяемые современной РФ мифы о том, что передача Крыма Украине была единоличным решением якобы «проукраинского» секретаря ЦК КПСС Хрущева, настоящей причиной было вовсе не желание «сделать подарок Украине». Крым находился в тяжелом экономическом состоянии и нуждался в послевоенном восстановлении, что и поручили сделать УССР. В состав Украины полуостров передавали с формулировкой: «учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР». К тому же, решение было не единоличным, а коллегиальным и прошло все инстанции.

19 февраля 1992 года Верховная Рада Украины утвердила трезубец как Малый Герб Украины. В 1996 году его статус закрепили в статье 20 Конституции Украины.

Церковный праздник 19 февраля

19 февраля христиане чтят память преподобного Вукола, епископа Смирнского, а также мученицы Дорофеи.

Преподобный Вукол был учеником Иоанна Богослова и именно им поставлен первым епископом Смирнской Церкви в Малой Азии. Вукол обратил к Христу и крестил множество язычников. Умер мирно около 100 – 105 годов. У гроба святителя Вукола выросло миртовое дерево, исцеляющее больных.

Святая мученица Дорофея жила в Кесарии Каппадокийской и пострадала во время гонений императора Диоклетиана. Дорофею схватили и мучили, требуя отречься от Христа. Но она отказывалась. Тогда правитель отдал ее двум сестрам Кристине и Каллисте, которые были христианками, но вернулись в язычество, испугавшись мучений. Им поручили уговорить Дорофею принести жертву языческим богам. Однако произошло противоположное – Дорофея убедила сестер вернуться к Христу. За это их связали спинами и сожгли в смоляной бочке. Святые сестры Кристина и Каллиста умерли, а Дорофею снова подвергли мучениям, а затем отсекли голову мечом. Мощи святой Дорофеи находятся в Риме, в церкви ее имени.

Народные приметы

Оттепель 19 февраля – к неудачной рыбалке в течение года.

Если в этот день мороз, то весна будет дождливой.

Что нельзя делать 19 февраля

Нельзя давать деньги взаймы.

Нельзя спать головой на север.