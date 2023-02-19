Сьогодні 19 лютого: яке свято та день в історії

19 лютого за церковним календарем – пам’ять преподобного Вукола та мучениці Дорофії. Цього дня заснували Тевтонський орден, скасували кріпацтво, а Крим увійшов до складу України.

Свята та пам’ятні дати 19 лютого

19 лютого – День Державного Герба України.

У світі – Всесвітній день захисту морських ссавців чи День китів.

19 лютого в історії

19 лютого 1199 року вважається датою заснування Тевтонського ордену за однією з версій його історії (інша дата, що фігурує, – 19 листопада 1190). Цього дня Папа Римський Інокентій III підтвердив своєю буллою реорганізацію Ордену братів німецького Дому святої Марії в Єрусалимі в духовно-лицарський.

Папа визначив ордену завдання захистити німецьких лицарів, лікувати хворих та боротися з ворогами католицької церкви. Девізом ордена стало: “Допомагати – зцілювати – захищати”. Підвладні тевтонці були особисто очільнику католицької церкви. Орден брав участь у хрестових походах, а також відіграв значну роль у християнізації Східної Європи.

19 лютого 1861 року російський імператор Олександр II видав маніфест, яким скасував кріпацтво в імперії. Також у цей день були оприлюднені “Положення про селян, які виходять із кріпацтва”. Ці документи дали відносну свободу 22,5 мільйона людей. Відносну – бо разом зі свободою селяни не отримали засобів для існування. Землю залишили поміщикам. Останніх зобов’язали надати селянам так званий “садибний притулок” та тимчасові ділянки для обробки. Внаслідок нерівномірності прийняття рішень та сумнівної процедури на території України, що входила до складу Російської імперії на той час, близько 220 тисяч селян стали безземельними, 100 тисяч отримали до однієї десятини, понад 1,6 мільйона — від 1 до 3 десятин землі на душу. Ці події спровокували кілька тисяч селянських протестів.

19 лютого 1913 року встановлено рекорд найменшої тривалості перебування людини на посаді президента країни. Він належить украй тимчасовому президенту Мексики Педро Ласкурану.

Він пробув на посаді… годину. Це сталося на тлі подій так званої Трагічної декади Мексиканської революції. Ласкуран був міністром закордонних справ. Посаду президента він прийняв після того, як чинний глава держави Франсіско Мадеро та віцепрезидент Хосе Марія Піно Суарес подали у відставку. Президентство Ласкурана було суто технічним. За конституцією, саме він ставав керівником держави за таких умов. Однак, вступивши на посаду, Ласкуран одразу призначив наступника та міністра закордонних справ – генерала Хосе Уерту. А після цього подав у відставку.

19 лютого 1954 року президія Верховної Ради СРСР схвалила указ, яким передала Кримську область зі складу РРФСР до складу УРСР. Попри поширювані сучасною РФ міфи про те, що передача Криму Україні була одноосібним рішенням нібито “проукраїнського” секретаря ЦК КПРС Хрущова, справжньою причиною було зовсім не бажання “зробити Україні подарунок”. Крим перебував у надважкому економічному стані й потребував післявоєнної відбудови, що й доручили зробити УРСР. До складу України півострів передавали з формулюванням: “враховуючи спільність економіки, територіальну близькість та тісні господарські та культурні зв’язки між Кримською областю та Українською РСР”. До того ж рішення було не одноосібним, а колегіальним і пройшло всі інстанції.

19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як Малий Герб України. 1996 року його статус закріпили у статті 20 Конституції України.

Церковне свято 19 лютого

19 лютого християни вшановують пам’ять преподобного Вукола, єпископа Смирнського, а також – мучениці Дорофії.

Преподобний Вукол був Йоана Богослова й саме ним був поставлений першим єпископом Смирнської Церкви в Малій Азії. Вукол звернув до Христа і хрестив безліч язичників. Помер мирно близько 100 – 105 року. Біля труни святителя Вукола виросло миртове дерево, яке зцілювало хворих.

Свята мучениця Дорофія жила в Кесарії Каппадокійській і постраждала під час гонінь імператора Діоклетіана. Дорофію схопили та мучили, вимагаючи зректися Христа. Але вона відмовлялася. Тоді правитель віддав її двом сестрам Христині та Каллісті, які були християнками, але повернулися в язичництво, злякавшись мук. Їм доручили умовити Дорофію принести жертву язичницьким богам. Однак сталося протилежне – Дорофія переконала сестер повернутися до Христа. За це їх зв’язали спинами та спалили у смоляній бочці. Святі сестри Христина і Калліста померли, а Дорофію знову піддали мукам, а потім відсікли голову мечем. Мощі святої Дорофії перебувають у Римі, у церкві її імені.

Народні прикмети

Відлига 19 лютого – до невдалої риболовлі протягом року.

Якщо морози в цей день посилилися, весна буде дощовою.

Що не можна робити 19 лютого

Не можна давати гроші в борг.

Не можна спати головою на північ.