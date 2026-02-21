Сьогодні 21 лютого 2026: яке свято та день в історії

21 лютого – Міжнародний день рідної мови. Цього дня 1440 року утворили Прусську конфедерацію для протистояння Тевтонському ордену. У 1804-му відбулася перша залізнична поїздка. У 1808-му російські війська без оголошення війни напали на Швецію. У 1885-му в США відкрили Монумент Вашингтона. У 1906-му до страти засудили українського лейтенанта Петра Шмідта. У 1916-му почалася Верденська битва. У 2006-му астрономи виявили загадковий об’єкт SCP 06F6 у сузір’ї Волопаса. У 2014-му Володимир Парасюк зі сцени Майдану оголосив ультиматум Януковичу. У 2022-му Путін “визнав” “незалежність” так званих “ЛНР” і “ДНР”.

Свята та пам’ятні дати 21 лютого

21 лютого – Міжнародний день рідної мови та Всесвітній день екскурсовода.

Сьогодні – шостий день Масниці. Він називається “Золовчині посиденьки”. Цього дня заміжні жінки запрошували до себе в гості молодих дівчат (у тому числі – сестер своїх чоловіків), щоби вручити подарунки та нагодувати варениками. Разом вони ворожили на майбутнє та веселилися.

Третя субота лютого – це Всесвітній день панголіна.

Також сьогодні – Всесвітній день комбучі.

21 лютого в історії

21 лютого 1440 року утворили Прусську конфедерацію (або Прусський союз). Її метою була протидія Тевтонському ордену. Про об’єднання домовилися дворяни та духовенство з 19 міст Пруссії. Це був період тривалого й переважно безрезультатного для Тевтонського ордена військового протистояння з Польським королівством.

<br />

У 1410 році війська ордена зазнали нищівної поразки в Грюнвальдській битві, після чого уклали Перший Торунський мир. Щоб виконати ці умови, а також зібрати кошти на переозброєння для подальших боїв, керівництво ордену встановило високі податки для підлеглих міст і територій. Після деякого періоду затишшя бойові дії проти Польського королівства відновилися – в 1431 році лицарі втрутилися в хід громадянської війни у ​​Великому князівстві Литовському, виступивши на стороні противника Польщі – великого князя литовського Свидригайла. З цього розпочався наступний етап збройного протистояння тевтонців із поляками.

Через ці події зростало невдоволення орденом у прусських містах, які були обкладені податками та стікали кров’ю в нескінченних і марних війнах. Тож вони об’єдналися, щоб протистояти такому керівництву. Відкрите протистояння конфедерації Тевтонському ордену періодично змінювалося спробами знайти компроміс – і знову загострювалося. Зрештою, таємна рада Прусської конфедерації провела перемовини з ворогами тевтонців – Польщею. Були організовані сили повстання проти Тевтонського ордену. Це повстання розпочалося у лютому 1454 року. Повстанці звернулися по захист до короля Польщі Казимира IV Ягеллончика. Представники прусських міст також просили приєднати їхній регіон до королівства Польського. Король погодився і підписав акт про приєднання до Кракова у березні 1454 року.

Наслідком цього стала Тринадцятирічна війна між Прусською конфедерацією за підтримки Польщі та Тевтонським орденом. Орден зазнав поразки та був змушений укласти Другий Торунський мир у 1466 році. За його умовами орден відмовився від будь-яких претензій на території Гданської Померанії та Хелмненської землі, а також ряду регіонів, що увійшли до складу королівства Польського. З-поміж цих нових регіонів у складі Польщі створили провінцію Королівська Пруссія, яка мала деякі права автономії. Але не всі території, керівництво яких входило до Прусської конфедерації, приєднали до Польського королівства. Частина лишилася під владою тевтонців. Тож у результаті поділу цей союз припинив існування.

21 лютого 1804 року паротяг вперше в історії перевіз вантаж та пасажирів. Докладніше.

21 лютого 1808 року 24 тисячі російських військових без оголошення війни перетнули кордон Швеції та захопили місто Ловійса (зараз – Фінляндія). Це стало початком війни, що увійшла в історію як Фінляндська (або російсько-шведська 1808-1809 років). Докладніше.

21 лютого 1885 року в США відкрили Монумент Вашингтона. Докладніше.

21 лютого 1906 року до страти засудили українського лейтенанта Петра Шмідта, який очолив повстання на крейсері “Очаків” у Севастополі. Докладніше.

21 лютого 1916 року розпочалася Верденська битва (також відома як “Верденська м’ясорубка”) – одна з наймасштабніших битв на Західному фронті Першої світової війни. Докладніше.

21 лютого 2006 року астрономи виявили загадковий об’єкт SCP 06F6 у сузір’ї Волопаса. Докладніше.

21 лютого 2014 року зі сцени на Майдані один із сотників Володимир Парасюк вимовив переломну фразу: “Ніякий Янукович ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до десятої години він повинен піти”. Докладніше (відео).

<br />

21 лютого 2022 року Путін зробив відкритий крок до повномасштабного вторгнення в Україну. Він визнав “незалежність” так званих “ЛНР” і “ДНР”.

Церковне свято 21 лютого

Сьогодні – Собор усіх преподобних отців, що в подвигу просяяли (перехідне свято, яке відзначають у суботу сиропусного тижня; єдиний день на рік, коли соборно вшановують пам’ять усіх святих преподобних). Також 21 лютого вшановують пам’ять преподобного Тимофія, що в Символах. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода на Тимофія – такою і вся весна буде.

Якщо вже течуть струмки, то сіяти потрібно рано.

Якщо повітря тепле та сухе, то весна буде теплою й швидко мине.

Що не можна робити 21 лютого

Треба бути обережними з алкоголем – краще в цей день його не вживати.

Не можна вступати в суперечки та лаятися.