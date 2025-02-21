Сьогодні 21 лютого: яке свято та день в історії

21 лютого – Міжнародний день рідної мови. Цього дня у 2006-му астрономи виявили загадковий об’єкт SCP 06F6 у сузір’ї Волопаса. У 1804-му відбулася перша залізнична поїздка. У 1808-му російські війська без оголошення війни напали на Швецію. У 1885-му в США відкрили Монумент Вашингтона. У 1906-му до страти засудили українського лейтенанта Петра Шмідта. У 1916-му почалася Верденська битва. У 2014-му Володимир Парасюк зі сцени Майдану оголосив ультиматум Януковичу. У 2022-му Путін “визнав” “незалежність” так званих “ЛНР” і “ДНР”.

Свята та пам’ятні дати 21 лютого

21 лютого – Міжнародний день рідної мови.

Також сьогодні: Всесвітній день комбучі (чайного гриба), Всесвітній день екскурсовода.

21 лютого в історії

21 лютого 1804 року паротяг вперше в історії перевіз вантаж та пасажирів. Докладніше.

21 лютого 1808 року 24 тисячі російських військових без оголошення війни перетнули кордон Швеції та захопили місто Ловійса (зараз – Фінляндія). Це стало початком війни, що увійшла в історію як Фінляндська (або російсько-шведська 1808-1809 років). Докладніше.

21 лютого 1885 року в США відкрили Монумент Вашингтона. Докладніше.

21 лютого 1906 року до страти засудили українського лейтенанта Петра Шмідта, який очолив повстання на крейсері “Очаків” у Севастополі. Докладніше.

21 лютого 1916 року розпочалася Верденська битва (також відома як “Верденська м’ясорубка”) – одна з наймасштабніших битв на Західному фронті Першої світової війни. Докладніше.

21 лютого 2006 року астрономи виявили загадковий об’єкт SCP 06F6 у сузір’ї Волопаса. Його “засік” космічний телескоп “Габбл”, і вчені досі не можуть пояснити, що це було. Автори “знахідки” – група вчених на чолі з Кайлом Барбері з проєкту “Supernova Cosmology Project”. Вони повідомили, що об’єкт SCP 06F6 збільшував яскравість протягом 100 днів. А після того, як досяг піка інтенсивності, зник за такий само період. Ці дані опублікували на сайті Корнелльського університету.

Група вчених, яка спостерігала за SCP 06F6, стверджувала, що спектр світла, що випромінює об’єкт, не схожий на жодне з відомих явищ. Через незвичайний спектр дослідники навіть не змогли визначити відстань до SCP 06F6 за допомогою стандартних методів. Тому невідомо, чи він у нашій галактиці – Чумацький Шлях – чи поза нею.

Відколи об’єкт виявили, вчені всього світу висунули вже десятки (якщо не сотні) версій про його природу.

“Наднові досягають максимальної яскравості лише через 20 днів, а потім зникають набагато довше. Спочатку дослідники припустили, що SCP 06F6 може бути надзвичайно віддаленою надновою; релятивістське уповільнення часу (ефект, описаний у теорії відносності – Ред.) могло призвести до того, що 20-денна подія розтягнулася на 100 днів. Але це пояснення зараз виглядає малоймовірним. Інші висунуті припущення стосуються зіткнення білого карлика (невеликої зорі на останній стадії еволюції – Ред.) з астероїдом або зіткнення білого карлика з чорною дірою”, — пише англомовна Вікіпедія.

За іншими версіями: об’єкт може бути наслідком вибуху ядра вуглецевої зорі, наднової з колапсом ядра тощо. А сам відкривач SCP 06F6 Кайл Барбері стверджує, що це може бути взагалі “новий клас” небесних об’єктів.

21 лютого 2014 року зі сцени на Майдані один із сотників Володимир Парасюк вимовив переломну фразу: “Ніякий Янукович ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до десятої години він повинен піти”. Докладніше (відео).

21 лютого 2022 року Путін зробив відкритий крок до повномасштабного вторгнення в Україну. Він визнав “незалежність” так званих “ЛНР” і “ДНР”.

Церковне свято 21 лютого

21 лютого вшановують пам’ять преподобного Тимофія, що в Символах. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода на Тимофія – такою і вся весна буде.

Якщо вже течуть струмки, то сіяти потрібно рано.

Якщо повітря тепле та сухе, то весна буде теплою й швидко мине.

Що не можна робити 21 лютого

Треба бути обережними з алкоголем – краще в цей день його не вживати.

Не можна вступати в суперечки та лаятися.