Сегодня 21 февраля: какой праздник и день в истории

21 февраля – Международный день родного языка. В этот день в 2006-м астрономы обнаружили загадочный объект SCP 06F6 в созвездии Волопаса. В 1804-м состоялась первая железнодорожная поездка. В 1808-м российские войска без объявления войны напали на Швецию. В 1885-м в США открыли Монумент Вашингтону. В 1906-м к смертной казни приговорили украинского лейтенанта Петра Шмидта. В 1916-м началась Верденская битва. В 2014-м Владимир Парасюк со сцены Майдана объявил ультиматум Януковичу. В 2022-м Путин «признал» «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Праздники и памятные даты 21 февраля

21 февраля – Международный день родного языка.

Также сегодня: Всемирный день комбучи (чайного гриба), Всемирный день экскурсовода.

21 февраля в истории

21 февраля 1804 года паровоз впервые в истории перевез груз и пассажиров. Подробнее.

21 февраля 1808 года 24 тысячи российских военных без объявления войны пересекли границу Швеции и захватили город Ловийса (сейчас – Финляндия). Это стало началом войны, вошедшей в историю как Финляндская (или российско-шведская 1808-1809 годов). Подробнее.

21 февраля 1885 года в США открыли Монумент Вашингтону. Подробнее.

21 февраля 1906 года к смертной казни приговорили украинского лейтенанта Петра Шмидта, возглавившего восстание на крейсере «Очаков» в Севастополе. Подробнее.

21 февраля 1916 года началась Верденская битва (также известная как «Верденская мясорубка») – одна из самых масштабных битв на Западном фронте Первой мировой войны. Подробнее.

21 февраля 2006 года астрономы обнаружили загадочный объект SCP 06F6 в созвездии Волопаса. Его «засек» космический телескоп «Хаббл», и ученые до сих пор не могут объяснить, что это было. Авторы «находки» — группа ученых во главе с Кайлом Барбери из проекта «Supernova Cosmology Project». Они сообщили, что объект SCP 06F6 увеличивал яркость в течение примерно 100 дней. А после того, как достиг пика интенсивности, исчез за такой же период. Эти данные опубликовали на сайте Корнелльского университета.

Группа ученых, наблюдавшая за SCP 06F6, утверждала, что спектр света, излучаемого объектом, не похож на ни одно из известных явлений. Из-за необычного спектра исследователи даже не смогли определить расстояние до SCP 06F6 с помощью стандартных методов. Поэтому неизвестно, находится ли он в нашей галактике – Млечный Путь – или вне ее.

С тех пор как объект обнаружили, ученые всего мира выдвинули уже десятки (если не сотни) версий о его природе.

«Сверхновые достигают максимальной яркости только через 20 дней, а затем исчезают гораздо дольше. Изначально исследователи предположили, что SCP 06F6 может быть чрезвычайно отдаленной сверхновой; релятивистское замедление времени (эффект, описанный в теории относительности – Ред.) могло привести к тому, что 20-дневное событие растянулось на 100 дней. Но это объяснение сейчас выглядит маловероятным. Другие выдвинутые предположения касаются столкновения белого карлика (небольшой звезды на последней стадии эволюции – Ред.) с астероидом или столкновения белого карлика с черной дырой», — пишет англоязычная Википедия.

По другим версиям: объект может быть следствием взрыва ядра углеродной звезды, сверхновой с коллапсом ядра и т.д. Сам же открыватель SCP 06F6 Кайл Барбери утверждает, что это может быть вообще «новый класс» небесных объектов.

21 февраля 2014 года со сцены на Майдане один из сотников Владимир Парасюк произнес переломную фразу: «Никакой Янукович никакой целый год не будет президентом. Завтра до десяти часов он должен уйти». Подробнее (видео).

21 февраля 2022 года Путин сделал открытый шаг к полномасштабному вторжению в Украину. Он признал «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Церковный праздник 21 февраля

21 февраля чтят память преподобного Тимофея, что в Символах. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода на Тимофея – такой и вся весна будет.

Если текут ручьи, то нужно сеять рано.

Если воздух теплый и сухой, то весна будет теплой.

Что нельзя делать 21 февраля

Необходимо соблюдать осторожность с алкоголем – лучше в этот день его не употреблять.

Нельзя вступать в споры и ругаться.