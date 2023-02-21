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Сегодня 21 февраля: какой праздник и день в истории

Мир 06:00   21.02.2023
Оксана Горун
Сегодня 21 февраля: какой праздник и день в истории

21 февраля по церковному календарю – память мученика Феодора Стратилата. В этот день Парасюк со сцены Майдана объявил ультиматим Януковичу, а Путин признал «независимость» так называемых «Л/ДНР» и сделал первое телеобращение с откровенными угрозами украинцам.

Праздники и памятные даты 21 февраля

Государственные и профессиональные праздники Украины 21 февраля не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Международный день родного языка. Также 21 февраля – Всемирный день экскурсовода.

21 февраля в истории

21 февраля 1885 года в США открыли Монумент Вашингтону. Всемирно известный обелиск в Вашингтоне на тот момент стал самым высоким сооружением в мире. И оставался в этом статусе до завершения строительства Эйфелевой башни в Париже.

Монумент Вашингтону в Вашингтоне

Монумент Вашингтону сделан из гранита и облицован мэрилендским мрамором. На вершину памятника можно подняться по лестнице из 896 ступеней или с помощью лифта. На вершине монумента высечены латинские слова «Laus Deo» («Хвала Богу»). Высота Монумента – 169 метров, а масса – 91 тыс. тонн. Это до сих пор самый высокий обелиск в мире. А в Вашингтоне (по неписаному правилу) не возводят здания, которые были бы выше этого обелиска, там нет небоскребов.

21 февраля 1906 года к смертной казни приговорили украинского лейтенанта Петра Шмидта, возглавившего восстание на крейсере «Очаков» в Севастополе. Само восстание произошло осенью 1905 года во время революции 1905-1907 годов. Лейтенант Шмидт и те, кто к нему присоединились (не только моряки «Очакова», но и других судов) обратились к императору с требованием провести Учредительное собрание и заявлением, что флот больше не будет подчиняться министрам. Бунт был непродолжительным и безуспешным – крейсер расстреляли верные правительству корабли, почти без сопротивления со стороны мятежников. Шмидт выжил, был арестован, а 18 февраля его и троих матросов приговорили к смертной казни. Расстрел произошел 19 марта.

Лейтенант Шмидт

Имя лейтенанта Шмидта многим известно по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок» и его экранизациям. Ведь там «детьми лейтенанта Шмидта» представляются мошенники, в частности, одновременно представившись «детьми», знакомятся главный герой Остап Бендер и его будущий сообщник Шура Балаганов. На самом деле, сын у Шмидта был только один – Евгений, он участвовал в восстании с отцом, однако не был приговорен к смертной казни. Участвовал в гражданской войне (в составе белой армии), затем жил в эмиграции.

21 февраля 2014 года со сцены на Майдане Незалежности один из сотников Майдана Владимир Парасюк произнес переломную фразу: «Никакий Янукович никакой целый год не будет президентом. Завтра до десяти часов он должен уйти».

А затем расширил ультиматум обещанием пойти на вооруженный штурм в случае, если это требование не будет выполнено. В конце концов, режим Януковича пал, а сам Парасюк за мгновение стал известным по всей стране человеком. Впоследствии эта популярность помогла ему избраться в Верховную Раду Украины.

21 февраля 2022 года президент РФ Путин сделал открытый шаг к полномасштабному вторжению в Украину. Он признал «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР» Путин произнес длинную телеречь по этому поводу, рассказывая им самим вымышленную версию истории и угрожая украинцам «показать, что такое настоящая декоммунизация».

Церковный праздник 21 февраля

21 февраля христиане чтят память великомученика Феодора Стратилата.

Феодор жил в IV веке. Прославился, убив огромного змея, жившего в пропасти на окраинах города Евхаита. Змей держал в страхе всю округу. За отвагу Феодора назначили военачальником (стратилатом) в городе Гераклее. Он сочетал военное служение с апостольской проповедью Евангелия среди подчиненных язычников. Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. Но тогда начались гонения христиан императора Ликиния. Угрозу для язычества Ликиний увидел в деятельности святого Феодора. Тогда тот пригласил императора в Гераклею, пообещав принести жертву языческим богам. Для этой пышной церемонии он пожелал собрать в своем доме все золотые и серебряные статуи богов, которые были в Гераклее. Но, собрав идолов, Феодор разбил их на куски и раздал нищим. За это его схватили и подвергли жестоким пыткам и наконец прибили на ночь к кресту. Но Бог исцелил тело мученика и снял его с креста. Утром царские воины застали святого Феодора живым и невредимым. Увидев чудо, они и сами приняли крещение. Святой же отдал себя в руки Ликинию. Мученику отсекли голову мечом.

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    • Народные приметы

    Холода 21 февраля – к скорой весне.

    Если на деревьях много инея – год будет медовым.

    Что нельзя делать 21 февраля

    Нельзя завидовать.

    Нельзя долго смотреть в зеркало.

    Нельзя планировать на этот день важных дел, особенно – никаких операций (даже стоматологических).

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 06:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 февраля по церковному календарю – память мученика Феодора Стратилата. В этот день Парасюк со сцены Майдана объявил ультиматим Януковичу, а Путин признал «независимость» так называемых «Л/ДНР»".