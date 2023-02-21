Сьогодні 21 лютого: яке свято та день в історії

21 лютого за церковним календарем – пам’ять мученика Феодора Стратилата. Цього дня Парасюк зі сцени Майдану оголосив ультиматим Януковичу, а Путін визнав “незалежність” так званих “Л/ДНР” та зробив перший телезвернення з відвертими погрозами українцям.

Свята та пам’ятні дати 21 лютого

Державні та професійні свята України 21 лютого не відзначають.

Під егідою ООН відбувається Міжнародний день рідної мови. Також 21 лютого – Всесвітній день екскурсовода.

21 лютого в історії

21 лютого 1885 року в США відкрили Монумент Вашингтону. Всесвітньо відомий обеліск у Вашингтоні на той момент став найвищою спорудою у світі. І залишався у цьому статусі до завершення будівництва Ейфелевої вежі у Парижі.

Монумент Вашингтону зроблений із граніту та облицьований мерілендським мармуром. На вершину пам’ятника можна піднятися сходами з 896 ступенів або за допомогою ліфта. На вершині пам’ятника висічені латинські слова “Laus Deo” (“Хвала Богу”). Висота Монумента – 169 метрів, а вага – 91 тис. тонн. Це досі найвищий обеліск у світі. А у Вашингтоні (за неписаним правилом) не зводять будівлі, які були б вищі за цей обеліск, там немає хмарочосів.

21 лютого 1906 року до страти засудили українського лейтенанта Петра Шмідта, який очолив повстання на крейсері “Очаків” у Севастополі. Саме повстання відбулося восени 1905 під час революції 1905-1907 років. Лейтенант Шмідт і ті, хто до нього приєдналися (не лише моряки “Очакова”, а й інших судів), звернулися до імператора з вимогою провести Установчі збори та заявою, що флот більше не підпорядковуватиметься міністрам. Бунт був нетривалим і безуспішним – крейсери розстріляли вірні уряду кораблі, майже без опору з боку бунтівників. Шмідт вижив, був заарештований, а 18 лютого його та трьох матросів засудили до страти. Розстріл відбувся 19 березня.

Ім’я лейтенанта Шмідта багатьом відоме за романом Ільфа та Петрова “Золоте теля” та його екранізаціями. Адже там за “дітей лейтенанта Шмідта” себе видають шахраї, зокрема, водночас представившись “дітьми”, знайомляться головний герой Остап Бендер та його майбутній спільник Шура Балаганов. Насправді, син у Шмідта був лише один – Євген, він брав участь у повстанні з батьком, проте не був засуджений до страти. Брав участь у громадянській війні (у складі білої армії), потім жив на еміграції.

21 лютого 2014 року зі сцени на Майдані Незалежності один із сотників Майдану Володимир Парасюк вимовив переломну фразу: “Ніякий Янукович ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до десятої години він повинен піти”.

А потім розширив ультиматум обіцянкою піти на озброєний штурм у разі, якщо ця вимога не буде виконана. Зрештою, режим Януковича пав, а сам Парасюк за мить став відомою по всій країні людиною. Згодом ця популярність допомогла йому обратися до Верховної Ради України.

21 лютого 2022 року президент РФ Путін зробив відкритий крок до повномасштабного вторгнення в Україну. Він визнав “незалежність” так званих “ЛНР” та “ДНР” Путін вимовив довгу телепромову з цього приводу, розповідаючи їм самим вигадану версію історії та погрожуючи українцям “показать, что такое настоящая декоммунизация”.

Церковне свято 21 лютого

21 лютого християни вшановують пам’ять великомученика Феодора Стратилата.

Феодор жив у ІV столітті. Прославився, вбивши величезного змія, який жив у прірві на околицях міста Євхаїта. Змій пожирав безліч людей і тварин, тримаючи в страху всю округу. За відвагу Феодора призначили воєначальником (стратилатом) у місті Гераклеї. Він поєднував військове служіння з апостольською проповіддю Євангелія серед підлеглих язичників. Незабаром майже вся Гераклея прийняла християнство. Але тоді розпочалися гоніння християн імператора Лікінія. Загрозу для язичництва Лікіній побачив у діяльності святого Феодора. Тоді той запросив імператора до Гераклеї, пообіцявши йому принести жертву язичницьким богам. Для здійснення цієї пишної церемонії він побажав зібрати у своєму будинку всі золоті та срібні статуї богів, які були у Гераклеї. Але, зібравши ідолів, Феодор розбів їх на шматки та роздав жебракам. За його його схопили та піддали жорстоким тортурам та врешті прибили на ніч до хреста. Але Бог зцілив тіло мученика та звів його з хреста. царські воїни застали святого Феодора живим і неушкодженим. Побачивши диво, вони й самі прийняли хрещення. Святий же віддав себе в руки Лікінія. Мученику відсікли голову мечем.

Народні прикмети

Холоднеча 21 лютого – до швидкої весни.

Якщо на деревах багато інею – рік буде медовим.

Що не можна робити 21 лютого

Не можна заздрити.

Не можна довго дивитись у дзеркало.

Не можна планувати на цей день важливих справ, особливо ніяких операцій (навіть стоматологічних).