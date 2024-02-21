Сегодня 21 февраля: какой праздник и день в истории

21 февраля 1804 года состоялась первая железнодорожная поездка. В 1808-м российские войска без объявления войны напали на Швецию. В 1885-м в США открыли Монумент Вашингтону. В 1906-м к смертной казни приговорили украинского лейтенанта Петра Шмидта. В 1916-м началась самая кровавая и безрезультатная битва Первой мировой войны – Верденская. В 2014-м Владимир Парасюк со сцены Майдана огласил ультиматум Януковичу. В 2022-м президент РФ Путин «признал «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Праздники и памятные даты 21 февраля

21 февраля – Международный день родного языка.

Также отмечают: Всемирный день экскурсовода и Всемирный день комбучи (чайного гриба).

21 февраля в истории

21 февраля 1804 года паровоз впервые в истории перевез груз и пассажиров. Это произошло на заводе в округе Мертир-Тидвилл на юге Уэльса. Самую паровую машину сконструировал и запатентовал инженер Ричард Тревитик.

Он работал во многих компаниях и многие годы конструировал паровые котлы. Во время работы на оловянных рудниках в Корнуолле Тревитик существенно усовершенствовал паровую машину, применяемую для водоотлива. А параллельно конструировал разные модели тележек, которых приводили в движение паровые двигатели. Результатом его экспериментов стал паровоз, который инженер создал для заводской Мертир-Тидвильской железной дороги. Он, конечно, существенно отличался от современных механизмов. На паровозе Тревитика один цилиндр раскручивал большое колесо-маховик, от которого через зубчатую передачу приводились в движение обе колесные пары. 21 февраля 1804 года этот паровоз протащил за собой вагонетки с грузом и пассажирами, что сейчас считают первой в мире железнодорожной поездкой. Конструкция оказалась слишком тяжелой, рельсы ее не выдерживали. Так что в дальнейшем изобретатель совершенствовал свое изобретение. И в 1808-м он уже создал паровоз, который мог развивать скорость до 30 км в час. Его Тревитик продемонстрировал в пригороде Лондона.

21 февраля 1808 года 24 тысячи российских военных без объявления войны пересекли границу Швеции и захватили город Ловийса (сейчас – Финляндия). Это стало началом войны, вошедшей в историю как Финляндская (или российско-шведская 1808-1809 годов).

Она была одной из войн, ставших следствием захватнической политики Наполеона. Перед тем, как напасть на Швецию, россияне до поры до времени были с ней в союзе — в составе Третьей и Четвертой антифранцузских коалиций. Однако добиться успеха в войнах против армии Наполеона эти коалиции не смогли. Летом 1807 года российский император Александр I подписал с Бонапартом Тильзитский мир. Условием мира было присоединение Российской империи к континентальной блокаде Великобритании. К этой блокаде собиралась присоединиться и Дания, но британцы на опережение захватили весь датский военный флот. Россияне, традиционно находившиеся в союзнических отношениях с Данией, сразу выдвинули британцам ультиматум, разорвав дипломатические отношения до тех пор, пока Дании не вернут флот и не компенсируют ущерб. В этот момент Александру I потребовалась поддержка шведского короля Густава IV – чтобы совместно контролировать Балтийское море. Но Густав отверг предложения россиян и присоединился к британцам. При этом войну Швеция и Российская империя друг другу не объявляли.

В течение 1807 года россияне продолжали переговоры, но параллельно уже рассматривали вариант воспользоваться ситуацией и «прихватить» себе Финляндию, которая в то время была частью Шведского королевства. Эти захватнические намерения российское руководство того времени объясняло необходимостью «обезопасить столицу» (Санкт-Петербург) от соседства с враждебным государством. Такой подход Александра I поддерживал Наполеон. Он советовал временному союзнику «удалить шведов» и обещал посодействовать в этом процессе. Накануне российского вторжения в Швецию французский император пообещал послу графу Толстому, что согласится на захват Россией всей Швеции, включая Стокгольм.

Это «разрешение на нападение» Наполеон озвучил 5 февраля, а уже 21-го началась сама военная операция. В начале она разворачивалась очень быстро – россияне продвигались вглубь территории. Объявление войны произошло через месяц – 16 марта. В течение 1808 года война шла с переменным успехом. А коренной излом произошел зимой, когда россияне совершили беспрецедентную наступательную операцию, пройдя по льду Ботнического залива – с финского на шведское побережье. После этого судьба войны была почти решена. Как и судьба шведского короля Густава IV. 13 марта 1809 года его свергли с престола, а королем провозгласили дядю Густава Карла XIII. Ему после еще полугода сопротивления все-таки пришлось капитулировать. 17 сентября 1809 года подписали Фридрихсгамский мирный договор, согласно которому Финляндия и Аландские острова достались России. Также шведы согласились на участие в континентальной блокаде Великобритании. С тех пор и до провозглашения независимости в 1917 году Финляндия была оккупирована россиянами.

21 февраля 1885 года в США открыли Монумент Вашингтону. Всемирно известный обелиск в Вашингтоне на тот момент стал самым высоким сооружением в мире. Подробнее.

21 февраля 1906 года к смертной казни приговорили украинского лейтенанта Петра Шмидта, возглавившего восстание на крейсере «Очаков» в Севастополе. Подробнее.

21 февраля 1916 года началась Верденская битва (также известная как «Верденская мясорубка») – одна из самых масштабных битв на Западном фронте Первой мировой войны. Она продолжалась до 19 декабря 1916 года и, несмотря на чрезвычайные потери с обеих сторон, завершилась «ничем» — линия фронта вернулась почти в первоначальное состояние.

Начала битву немецкая армия. Идея заключалась в том, чтобы не наступать широким фронтом, а нанести мощный удар на узком участке – в районе Верденского укрепрайона. В случае успеха немцы открыли бы себе путь на Париж. 21 февраля началась массированная артподготовка, продолжавшаяся от 8 до 9 часов. Далее немцы действовали по схеме: разрушение позиций противника артиллерией и следом наступление на них пехоты. Сначала это казалось эффективным – в первый день продвинулись на 2 км, к 25 февраля захватили почти все французские форты. Но французское командование успело прислать подкрепление. Его перебрасывали на автомобилях. К 6 марта на позиции прибыло около 190 тысяч солдат. Наступление остановили. После этого битва перешла в затяжную фазу – продвижение измерялось метрами (к маю немцы смогли пройти около 6 км). Это вялое по результатам, но не по потерям наступление продолжалось вплоть до осени. Летом на других фронтах россияне совершили Брусиловский прорыв, а английские и французские войска начали наступление на реке Сомме. Все это в комплексе заставило немцев перейти в оборону – и на Верденском театре боевых действий, в том числе. 24 октября французские войска перешли в контрнаступление и к концу декабря вернули себе позиции, с которых их выбили в феврале. Эта битва, не изменившая линию фронта, обошлась обеим сторонам в 430 тысяч жизней, общие же потери армий противников (вместе с ранеными и пленными) составили около миллиона человек.

21 февраля 2014 года со сцены на Майдане один из сотников Владимир Парасюк произнес переломную фразу: «Никакой Янукович никакой целый год не будет президентом. Завтра до десяти часов он должен уйти». Подробнее (видео).

21 февраля 2022 года президент РФ Путин сделал открытый шаг к полномасштабному вторжению в Украину. Он признал «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР». Путин произнес длинную телевизионную речь по этому поводу, излагая собственную вымышленную версию истории и угрожая украинцам «показать, что такое настоящая декоммунизация».

Церковный праздник 21 февраля

21 февраля чтят память преподобного Тимофея, что в Символах. Он был отшельником, с юных лет трудился в монастыре в Малой Азии, называемом «Символы». Святой Тимофей был учеником настоятеля этой обители преподобного Феоктиста и соучеником преподобного Платона, исповедника Студийского. Имел дар исцеления болезней и изгнания нечистых духов. Много лет преподобный провел в одиночестве, бродя по пустыням, горам и лесам. Умер в глубокой старости, в 795 году.

Народные приметы

Какая погода на Тимофея – такой и вся весна будет.

Если текут ручьи, то нужно сеять рано.

Если воздух теплый и сухой, то весна будет теплой.

Что нельзя делать 21 февраля

Необходимо соблюдать осторожность с алкоголем – лучше в этот день его не употреблять.

Нельзя вступать в споры и ругаться.