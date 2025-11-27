Live

Из Харькова в Германию с одной пересадкой: УЗ запускает новый маршрут

Общество 15:20   27.11.2025
Виктория Яковенко
АО «Укрзалізниця» в графике движения на 2025-2026 годы, который заработает уже с 14 декабря, запускает новые международные сообщения в Центральную Европу. В частности, теперь добраться до Германии харьковчанам станет проще.

По данным УЗ, с начала 2025 года Германия опередила Польшу по количеству принятых беженцев из Украины. По состоянию на конец 2024-го более 1,14 млн граждан получили там временную защиту.

«С декабря 2025 года трансграничное сообщение между Германией и Польшей вырастет на 54% — вместо 11 прямых поездов будет курсировать 17. А это значит одно: возвращаясь домой или отправляясь в Германию, достаточно сделать всего одну пересадку», — говорят железнодорожники.

В частности, речь идет о поезде №63/64 Харьков – Перемышль.

«Прибытие в Перемышль: 16:59. Пересадка на EN417 Carpatia Перемышль – Прага – Мюнхен (отправление 17:51), что является прямым путем в столицу Баварии через Прагу», — отметили в УЗ.

Железнодорожники добавили, что все пересадки согласованы в обоих направлениях, поэтому и дорога домой будет такой же удобной, как и путешествие за границу. До Берлина также можно добраться по ночным поездам EC430 и ЕС440, которые отправляются из Перемышля и Хелма соответственно.

Напомним, 11 ноября пассажиров поезда в Харьковской области эвакуировали автобусами из-за угрозы атаки «Шахедов». Об инциденте рассказывал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что из-за налета БпЛА остановились три поезда. Из одного из них была проведена эвакуация. В течение ночи решали, что будет безопаснее для пассажиров – оставаться в салоне или пересесть в автотранспорт. Синегубов отметил, что сейчас армия РФ активно обстреливает объекты «Укрзалізниці». На этот раз обошлось – никто не пострадал, а движение было возобновлено.

