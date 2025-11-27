З Харкова до Німеччини з однією пересадкою: УЗ запускає новий маршрут

АТ «Укрзалізниця» у графіку руху на 2025–2026 роки, який запрацює вже з 14 грудня, запускає нові міжнародні сполучення до Центральної Європи. Зокрема, відтепер дістатись Німеччини харків’янам стане простіше.

За даними УЗ, з початку 2025 року Німеччина випередила Польщу за кількістю прийнятих біженців з України. Станом на кінець 2024-го вона понад 1,14 млн громадян отримали там тимчасовий захист.

«З грудня 2025 року транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею зросте на 54% — замість 11 прямих потягів курсуватиме 17. А це означає одне: повертаючись додому або вирушаючи до Німеччини, достатньо зробити всього одну пересадку», – кажуть залізничники.

Зокрема йдеться про поїзд №63/64 Харків – Перемишль.

«Прибуття до Перемишля: 16:59. Пересадка на EN417 Carpatia Перемишль – Прага – Мюнхен (відправлення 17:51), що є прямим шляхом до столиці Баварії через Прагу», – зазначили в УЗ.

Залізничники додали, що усі пересадки узгоджені в обох напрямках, тож і дорога додому буде такою ж зручною, як і подорож за кордон. До Берліна також можна дістатися нічними поїздами EC430 та ЕС440, які відправляються з Перемишля та Холма відповідно.

