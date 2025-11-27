Live

З Харкова до Німеччини з однією пересадкою: УЗ запускає новий маршрут

Суспільство 15:20   27.11.2025
Вікторія Яковенко
АТ «Укрзалізниця» у графіку руху на 2025–2026 роки, який запрацює вже з 14 грудня, запускає нові міжнародні сполучення до Центральної Європи. Зокрема, відтепер дістатись Німеччини харків’янам стане простіше.

За даними УЗ, з початку 2025 року Німеччина випередила Польщу за кількістю прийнятих біженців з України. Станом на кінець 2024-го вона понад 1,14 млн громадян отримали там тимчасовий захист.

«З грудня 2025 року транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею зросте на 54% — замість 11 прямих потягів курсуватиме 17. А це означає одне: повертаючись додому або вирушаючи до Німеччини, достатньо зробити всього одну пересадку», – кажуть залізничники.

Зокрема йдеться про поїзд №63/64 Харків – Перемишль.

«Прибуття до Перемишля: 16:59. Пересадка на EN417 Carpatia Перемишль – Прага – Мюнхен (відправлення 17:51), що є прямим шляхом до столиці Баварії через Прагу», – зазначили в УЗ.

Залізничники додали, що усі пересадки узгоджені в обох напрямках, тож і дорога додому буде такою ж зручною, як і подорож за кордон. До Берліна також можна дістатися нічними поїздами EC430 та ЕС440, які відправляються з Перемишля та Холма відповідно.

Нагадаємо, 11 листопада пасажирів поїзда на Харківщині евакуювали автобусами через загрозу атаки «шахедів». Про інцидент розповідав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він відзначив, що через наліт БпЛА зупинилися три потяги. З одного з них провели евакуацію. Протягом ночі вирішували, що буде безпечнішим для пасажирів – залишатися в салоні або ж пересісти в автотранспорт. Синєгубов відзначив, що зараз армія РФ активно обстрілює об’єкти Укрзалізниці. Цього разу обійшлося – ніхто не постраждав, а рух відновили.

Автор: Вікторія Яковенко
