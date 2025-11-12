«Було небезпечно»: потяги на Харківщині зупиняли через загрозу ударів

Live

Напередодні, 11 листопада, три поїзди на Харківщині зупинилися, адже у повітрі були «шахеди», розповів голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Ворог обстрілює «Укрзалізницю», тягові підстанції тощо. Вчора був випадок, коли три поїзди «УЗ» зупинилися, коли «шахеди» були у повітрі. Ми вимушені були один потяг евакуювати, людей довозити на автобусах, далі два. Один потяг лише сьогодні о четвертій ранку рушив далі. Ми всю ніч приймали рішення, як буде безпечніше для людей. Або перебувати там у потязі, або починати евакуацію, щоб автобусом довозити. Ми не знали, куди битимуть «шахеди». Це було небезпечно, слава Богу, що всі живі», – повідомив Синєгубов.

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
