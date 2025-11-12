Live

«Было опасно»: поезда на Харьковщине останавливали из-за угрозы ударов

Общество 15:07   12.11.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Фото: Укрзалізниця

Накануне, 11 ноября, три поезда в Харьковской области остановились, так как в воздухе были «Шахеды», рассказал глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Враг обстреливает «Укрзалізницю», тяговые подстанции и т.д. Вчера был случай, когда три поезда остановились, когда «Шахеды» были в воздухе. Мы были вынуждены один поезд эвакуировать, людей довозить на автобусах, далее два. Один поезд только сегодня в четыре утра поехал дальше. Мы всю ночь принимали решение, как будет безопаснее для людей. Либо находиться там в поезде, либо начинать эвакуацию, чтобы довозить автобусом. Мы не знали, куда будут бить «Шахеды». Это было опасно, слава Богу, что все живы», – сообщил Синегубов.

Читайте также: «Сказать, что это неправда – нет» – Синегубов о заявлении Немичева (видео)

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
