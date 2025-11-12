«Было опасно»: поезда на Харьковщине останавливали из-за угрозы ударов
Фото: Укрзалізниця
Накануне, 11 ноября, три поезда в Харьковской области остановились, так как в воздухе были «Шахеды», рассказал глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Враг обстреливает «Укрзалізницю», тяговые подстанции и т.д. Вчера был случай, когда три поезда остановились, когда «Шахеды» были в воздухе. Мы были вынуждены один поезд эвакуировать, людей довозить на автобусах, далее два. Один поезд только сегодня в четыре утра поехал дальше. Мы всю ночь принимали решение, как будет безопаснее для людей. Либо находиться там в поезде, либо начинать эвакуацию, чтобы довозить автобусом. Мы не знали, куда будут бить «Шахеды». Это было опасно, слава Богу, что все живы», – сообщил Синегубов.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Олег Синегубов, поезда, Укрзаліниця, харьковщина, шахеды;
