Затримання зі стріляниною в Чугуєві: постраждали поліцейські, що сталося 📷
У місті Чугуїв 28 травня правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який пограбував літню жінку, а потім з ножем напав на оперативників — троє з них отримали тілесні ушкодження. Один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю — нападнику також знадобилася медична допомога.
Як повідомляють у ГУ Нацполіції на Харківщині, все почалося з розбійного нападу на 76-річну місцеву мешканку. Зловмисник силоміць заштовхав жінку до її помешкання, ударив кулаком в обличчя і, погрожуючи ножем, забрав мобільний телефон, а також зірвав із шиї сережки та ланцюжок із ладанкою, після чого втік.
Оперативники швидко встановили особу підозрюваного за прикметами. Проте під час спроби затримання чоловік повівся вкрай агресивно: він намагався втекти, погрожував поліцейським та розпилив у їхній бік газовий балончик. Надалі він спробував накинутися на правоохоронців із ножем. Попередження про відкриття вогню та законні вимоги зупинитися нападник ігнорував.
«Відповідно до пункту 6 частини 4 статті 46 Закону України “Про Національну поліцію”, один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю з метою припинення протиправних дій та затримання озброєного правопорушника», — зазначили в ГУ Нацполіції.
Після затримання фігуранту надали домедичну допомогу та викликали «швидку». Наразі відкрито кримінальні провадження за двома статтями ККУ: ч. 4 ст. 187 (розбій в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Слідчі дії тривають.
На фото — пістолет нападника
Читайте також: Підроблену відстрочку показував співробітникам ТЦК харків’янин – СБУ про схему
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: задержание, новини Харкова, поліція Харківський області, Чугуїв;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Затримання зі стріляниною в Чугуєві: постраждали поліцейські, що сталося 📷», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 17:26;