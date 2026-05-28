Затримання зі стріляниною в Чугуєві: постраждали поліцейські, що сталося 📷

Події 17:26   28.05.2026
Олена Нагорна
У місті Чугуїв 28 травня правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який пограбував літню жінку, а потім з ножем напав на оперативників — троє з них отримали тілесні ушкодження. Один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю — нападнику також знадобилася медична допомога.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції на Харківщині, все почалося з розбійного нападу на 76-річну місцеву мешканку. Зловмисник силоміць заштовхав жінку до її помешкання, ударив кулаком в обличчя і, погрожуючи ножем, забрав мобільний телефон, а також зірвав із шиї сережки та ланцюжок із ладанкою, після чого втік.

Оперативники швидко встановили особу підозрюваного за прикметами. Проте під час спроби затримання чоловік повівся вкрай агресивно: він намагався втекти, погрожував поліцейським та розпилив у їхній бік газовий балончик. Надалі він спробував накинутися на правоохоронців із ножем. Попередження про відкриття вогню та законні вимоги зупинитися нападник ігнорував.

«Відповідно до пункту 6 частини 4 статті 46 Закону України “Про Національну поліцію”, один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю з метою припинення протиправних дій та затримання озброєного правопорушника», — зазначили в ГУ Нацполіції.

Після затримання фігуранту надали домедичну допомогу та викликали «швидку». Наразі відкрито кримінальні провадження за двома статтями ККУ: ч. 4 ст. 187 (розбій в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Слідчі дії тривають.

На фото — пістолет нападника

Автор: Олена Нагорна
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 17:26;

