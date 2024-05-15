Харків’янин брав з ухилянтів тисячі доларів, обіцяючи домовитися з ВЛК

Про підозру повідомили 56-річному безробітному харків’янину. За версією слідства, він причетний до виготовлення липових довідок про непридатність до військової служби. Ділка спіймали «на гарячому».

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, чоловік обіцяв ухилянтам домовитись зі співробітниками військово-лікарської комісії щодо виготовлення довідки про непридатність до служби, а оплату за свої послуги просив переказувати на банківську картку.

Ділок казав клієнтам, що за прискореною процедурою оформлення довідки триватиме близько двох місяців, але з нею можна буде без перешкод виїхати за кордон.

Чоловіка затримали 14 травня під час отримання ним від одного з ухилянтів 3,5 тисяч доларів – чергової частини вартості послуги.

Харків’янину повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Повне коло клієнтів та осіб, причетних до зазначеної схеми, а також точну вартість послуги – встановлюють.