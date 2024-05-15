Харьковчанин брал с уклонистов тысячи долларов, обещая договориться с ВВК
О подозрении сообщили 56-летнему безработному харьковчанину. По версии следствия, он причастен к изготовлению липовых справок о непригодности к военной службе. Дельца поймали «на горячем».
Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, мужчина обещал уклонистам договориться с сотрудниками военно-врачебной комиссии об изготовлении справки о непригодности к службе, а оплату за свои услуги просил переводить на банковскую карточку.
Делец говорил клиентам, что по ускоренной процедуре оформление справки продлится около двух месяцев, но с ней можно будет беспрепятственно выехать за границу.
Мужчину задержали 14 мая во время получения им от одного из уклонистов 3,5 тысяч долларов — очередной части стоимости услуги.
Харьковчанину сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Полный круг клиентов и лиц, причастных к указанной схеме, а также точную стоимость услуги — устанавливают.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВВК, задержание, полиция, прокуратура, справка, уклонисты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 17:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении сообщили 56-летнему безработному харьковчанину. По версии следствия, он причастен к изготовлению липовых справок о непригодности к военной службе".