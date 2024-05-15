Харьковчанин брал с уклонистов тысячи долларов, обещая договориться с ВВК

О подозрении сообщили 56-летнему безработному харьковчанину. По версии следствия, он причастен к изготовлению липовых справок о непригодности к военной службе. Дельца поймали «на горячем».

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, мужчина обещал уклонистам договориться с сотрудниками военно-врачебной комиссии об изготовлении справки о непригодности к службе, а оплату за свои услуги просил переводить на банковскую карточку.

Делец говорил клиентам, что по ускоренной процедуре оформление справки продлится около двух месяцев, но с ней можно будет беспрепятственно выехать за границу.

Мужчину задержали 14 мая во время получения им от одного из уклонистов 3,5 тысяч долларов — очередной части стоимости услуги.

Харьковчанину сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полный круг клиентов и лиц, причастных к указанной схеме, а также точную стоимость услуги — устанавливают.