За $9000 переправлял уклонистов в РФ мужчина в Харьковской области

56-летний мужчина из поселка Золочев Богодуховского района организовал «схему» и переправлял мужчин призывного возраста на территорию РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Подозреваемый знал, где расположены украинские блокпосты на территории района и предлагал «клиентам» ехать вместе с ним на авто. Затем делец высаживал их вблизи леса, пройдя который, они попадали на территорию России. С каждым клиентом он проводил детальный инструктаж. Мужчины призывного возраста должны были говорить, что они друзья подозреваемого и вместе едут на дачу на территории Богодуховщины. За побег из Украины делец брал с уклонистов $9000.

Сначала уклонисты передавали первую часть суммы в размере $1000, а уже при прибытии на место преступления — второй транш.

7 апреля во время очередной попытки проехать вместе с военнообязанным украинский блокпост, который в 8 км от границы с РФ, правоохранители задержали дельца на «горячем». У мужчины обнаружили переданные «клиентом» $8000.

Правоохранители устанавливают все эпизоды преступной деятельности дельца.