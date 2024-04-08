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За $9000 переправлял уклонистов в РФ мужчина в Харьковской области

Происшествия 17:24   08.04.2024
Оксана Якушко
За $9000 переправлял уклонистов в РФ мужчина в Харьковской области Фото: Харьковская областная прокуратура

56-летний мужчина из поселка Золочев Богодуховского района организовал «схему» и переправлял мужчин призывного возраста на территорию РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Подозреваемый знал, где расположены украинские блокпосты на территории района и предлагал «клиентам» ехать вместе с ним на авто. Затем делец высаживал их вблизи леса, пройдя который, они попадали на территорию России. С каждым клиентом он проводил детальный инструктаж. Мужчины призывного возраста должны были говорить, что они друзья подозреваемого и вместе едут на дачу на территории Богодуховщины. За побег из Украины делец брал с уклонистов $9000.

Сначала уклонисты передавали первую часть суммы в размере $1000, а уже при прибытии на место преступления — второй транш.

7 апреля во время очередной попытки проехать вместе с военнообязанным украинский блокпост, который в 8 км от границы с РФ, правоохранители задержали дельца на «горячем». У мужчины обнаружили переданные «клиентом» $8000.
Правоохранители устанавливают все эпизоды преступной деятельности дельца.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 17:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "56-летний мужчина из поселка Золочев Богодуховского района организовал «схему» и переправлял мужчин призывного возраста на территорию РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.".