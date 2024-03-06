Уклонист из Харькова сядет на три года: он письменно отказался служить
Киевский райсуд Харькова вынес приговор по делу 45-летнего уклониста. Мужчина пытался избежать мобилизации, поэтому проведет ближайшие три года не в армии, а в тюрьме.
Повестку для прибытия в Киевский районный ТЦК мужчина получил в июне 2023 года. Но в указанные сроки не явился.
«Харьковчанин без уважительных причин, не имея правовых оснований на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, пригодный к военной службе согласно справке военно-врачебной комиссии, не прибыл в Киевский районный ТЦК и СП. Также он предоставил письменное заявление об отказе от призыва на военную службу в связи с мобилизацией», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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Мужчина признал свою вину во время судебного разбирательства. Его признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и приговорили к лишению свободы сроком на три года.
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 10:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киевский райсуд Харькова вынес приговор по делу 45-летнего уклониста. Мужчина пытался избежать мобилизации, поэтому проведет ближайшие три года не в армии, а в тюрьме".