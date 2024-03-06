Ухилянт із Харкова сяде на три роки: він письмово відмовився служити
Київський райсуд Харкова ухвалив вирок у справі 45-річного ухилянта. Чоловік намагався уникнути мобілізації, тож проведе найближчі три роки не в армії, а у в’язниці.
Повістку для прибуття до Київського районного ТЦК чоловік отримав у червні 2023 року. Але в зазначені терміни не з’явився.
“Харківʼянин без поважних причин, не маючи правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, бувши придатним до військової служби згідно з довідкою військово-лікарської комісії, не прибув до Київського районного ТЦК та СП. Також він надав письмову заяву про відмову від призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Чоловік визнав свою провину під час судового розгляду. Його визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та засудили до позбавлення волі на три роки.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 10:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Київський райсуд Харкова ухвалив вирок у справі 45-річного ухилянта. Чоловік намагався уникнути мобілізації, тож проведе найближчі три роки не в армії, а у в’язниці".