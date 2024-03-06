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Ухилянт із Харкова сяде на три роки: він письмово відмовився служити

Суспільство 10:36   06.03.2024
Оксана Горун
Ухилянт із Харкова сяде на три роки: він письмово відмовився служити

Київський райсуд Харкова ухвалив вирок у справі 45-річного ухилянта. Чоловік намагався уникнути мобілізації, тож проведе найближчі три роки не в армії, а у в’язниці.

Повістку для прибуття до Київського районного ТЦК чоловік отримав у червні 2023 року. Але в зазначені терміни не з’явився.

“Харківʼянин без поважних причин, не маючи правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, бувши придатним до військової служби згідно з довідкою військово-лікарської комісії, не прибув до Київського районного ТЦК та СП. Також він надав письмову заяву про відмову від призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Чоловік визнав свою провину під час судового розгляду. Його визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та засудили до позбавлення волі на три роки.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Ухилянт із Харкова сяде на три роки: він письмово відмовився служити»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 10:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Київський райсуд Харкова ухвалив вирок у справі 45-річного ухилянта. Чоловік намагався уникнути мобілізації, тож проведе найближчі три роки не в армії, а у в’язниці".