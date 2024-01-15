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Якщо ти ухилянт, не маєш права жити повним життям – Кім

Політика 11:21   15.01.2024
Віталій Кім
начальник Миколаївської ОВА
Якщо ти ухилянт, не маєш права жити повним життям – Кім Фото: фейсбук Віталія Кіма

Їх ловлять ТЦК – і це нормально. Якщо ти ухилянт, то будь ласкавий. Ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти ухилянт – сиди вдома. Бувають різні обставини – ти боїшся чи не хочеш принципово… Ти повинен мати обмеження, адже не виконуєш те, що виконують інші.

Автор: Віталій Кім, начальник Миколаївської ОВА
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 11:21;

  • Кореспондент Віталій Кім, начальник Миколаївської ОВА у цій статті розкриває тему новин про те, що "Їх ловлять ТЦК – і це нормально. Якщо ти ухилянт, то будь ласкавий. Ти не маєш права жити повним життям…".