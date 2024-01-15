Якщо ти ухилянт, не маєш права жити повним життям – Кім

Їх ловлять ТЦК – і це нормально. Якщо ти ухилянт, то будь ласкавий. Ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти ухилянт – сиди вдома. Бувають різні обставини – ти боїшся чи не хочеш принципово… Ти повинен мати обмеження, адже не виконуєш те, що виконують інші.