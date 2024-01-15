Если ты уклонист, не имеешь права жить полной жизнью — Ким

Их ловят ТЦК – и это нормально. Если ты уклонист, то будь добр. Ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать. Если ты уклонист — сиди дома. Бывают разные обстоятельства – ты боишься или не хочешь принципиально… Ты должен иметь ограничения, ведь не выполняешь то, что выполняют другие.