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Если ты уклонист, не имеешь права жить полной жизнью — Ким

Общество 11:21   15.01.2024
Виталий Ким
начальник Николаевской ОВА
Если ты уклонист, не имеешь права жить полной жизнью — Ким Фото: facebook Виталия Кима

Их ловят ТЦК – и это нормально. Если ты уклонист, то будь добр. Ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать. Если ты уклонист — сиди дома. Бывают разные обстоятельства – ты боишься или не хочешь принципиально… Ты должен иметь ограничения, ведь не выполняешь то, что выполняют другие.

Автор: Виталий Ким, начальник Николаевской ОВА
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 11:21;

  • Корреспондент Виталий Ким, начальник Николаевской ОВА в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Их ловят ТЦК – и это нормально. Если ты уклонист, то будь добр. Ты не имеешь права жить полной жизнью…".