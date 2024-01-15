Если ты уклонист, не имеешь права жить полной жизнью — Ким
Фото: facebook Виталия Кима
Их ловят ТЦК – и это нормально. Если ты уклонист, то будь добр. Ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать. Если ты уклонист — сиди дома. Бывают разные обстоятельства – ты боишься или не хочешь принципиально… Ты должен иметь ограничения, ведь не выполняешь то, что выполняют другие.
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- Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: ким, мобилизация, тцк, уклонист;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 11:21;
Корреспондент Виталий Ким, начальник Николаевской ОВА в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Их ловят ТЦК – и это нормально. Если ты уклонист, то будь добр. Ты не имеешь права жить полной жизнью…".