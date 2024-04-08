За $9000 переправляв ухилянтів до РФ чоловік на Харківщині
56-річний чоловік із селища Золочів Богодухівського району організував «схему» та переправляв чоловіків призовного віку на територію РФ, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Підозрюваний знав, де розташовані українські блокпости на території району та пропонував «клієнтам» їхати разом із ним на авто. Потім ділок висаджував їх поблизу лісу, пройшовши який вони потрапляли на територію Росії. З кожним клієнтом він проводив детальний інструктаж. Чоловіки призовного віку мали говорити, що вони друзі підозрюваного та разом їдуть на дачу на території Богодухівщини. За втечу з України ділок брав із ухилянтів $9000.
Спочатку ухилянти передавали першу частину суми в $1000, а вже при прибутті на місце злочину — другий транш.
7 квітня під час чергової спроби проїхати разом із військовозобов’язаним український блокпост, який за 8 км від кордону з РФ, правоохоронці затримали ділка на «гарячому». У чоловіка виявили передані «клієнтом» $8000.
Правоохоронці встановлюють усі епізоди злочинної діяльності ділка.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: гроші, золочів, рф, транш, уклонист, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 17:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "56-річний чоловік із селища Золочів Богодухівського району організував «схему» та переправляв чоловіків призовного віку на територію РФ, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".