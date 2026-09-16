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Что остановит рост цен и курса доллара в Украине – мнение экономиста

Общество 08:33   16.09.2026
Оксана Якушко
Что остановит рост цен и курса доллара в Украине – мнение экономиста Фото: Харьковский горсовет

Курс доллара, как и дефицит бюджета на текущий год, напрямую зависит от предоставления ЕС финансовой помощи, пояснил МГ «Объектив» доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.

Сегодня бюджет Украины на две трети зависит от внешнего финансирования.

«Как мы помним, было решение Европейского Союза 90 миллиардов евро на два года выделить. Какой-то первый транш зашел летом, но основная часть нет. Это сложная ситуация. Ведь нардепам ВР нужно срочно принять 26 законов, чтобы разблокировать финансовую помощь ЕС. Там много вопросов по борьбе с коррупцией, прозрачности. Люди хотят давать деньги так, чтобы они шли туда, куда нужно, а не закладывались в разные схемы. Кстати, не только Европейский Союз, но и Международный валютный фонд нам помогает», — рассказал Дмитрий Шиян.

Но законы до сих пор не проголосованы, поэтому бюджет на текущий 2026 год с дефицитом – не хватает 27 миллиардов долларов. Многие законы непопулярны, как, например, НДС на иностранные посылки стоимостью до 150 евро.

«Если есть такое требование, проживем без этих мелких посылок, а без денег МВФ мы не выживем. Ведь финансирование наших расходов – это международная помощь. А тут еще реальная война в стране, надо войска финансировать. Надо срочно этот вопрос решить. Здесь не до рейтингов каких-либо», — отмечает профессор экономики.

Если необходимые для иностранной помощи законы нардепы примут, то стремительного роста курса валюты не должно быть. А если они будут тянуть с принятием законов, то это очень плохой вариант для страны, говорит Дмитрий Шиян.

«Сегодня из-за российских ударов у нас же есть негативные тенденции, когда наши внутренние налогоплательщики снизят поступления. Мы видели сообщения от металлургического комплекса, что во многих случаях сокращаются, даже останавливается производство. Экспорт заблокирован, в том числе и агропродукции. А ведь это налоги, кроме всего прочего. Я надеюсь, что наше политическое руководство все же поймет, что сейчас не до игр с бюджетными средствами», – объяснил профессор.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 08:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Курс доллара и дефицит бюджета на текущий год напрямую зависят от предоставления ЕС финансовой помощи, пояснил МГ «Объектив» экономист Дмитрий Шиян.".