Жителя Харківщини зняли з «походу» Карпатами, що коштував 48,5 тисяч доларів
Жителя Харківщини та ще п’ятьох ухилянтів затримали у Карпатах. За можливість потрапити до Румунії вони разом заплатили переправникам 48,5 тисяч доларів.
Як повідомляють у ДПСУ, «мандрівників» зупинили у горах, за 600 метрів від кордону. Двоє з них є мешканцями Львівської області, ще двоє – Вінницької, один – Черкаської та ще один – Харківської.
На чоловіків склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону), справи направили до суду. Крім того, прикордонники встановили осіб, причетних до організації “походу”.
Відео: ДПСУ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: горы, закарпатье, пограничники, уклонисты, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 22:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителя Харківщини та ще п’ятьох ухилянтів затримали у Карпатах".