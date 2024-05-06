Жителя Харківщини зняли з «походу» Карпатами, що коштував 48,5 тисяч доларів

Жителя Харківщини та ще п’ятьох ухилянтів затримали у Карпатах. За можливість потрапити до Румунії вони разом заплатили переправникам 48,5 тисяч доларів.

Як повідомляють у ДПСУ, «мандрівників» зупинили у горах, за 600 метрів від кордону. Двоє з них є мешканцями Львівської області, ще двоє – Вінницької, один – Черкаської та ще один – Харківської.

На чоловіків склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону), справи направили до суду. Крім того, прикордонники встановили осіб, причетних до організації “походу”.

Відео: ДПСУ