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Жителя Харківщини зняли з «походу» Карпатами, що коштував 48,5 тисяч доларів

Суспільство 22:09   06.05.2024
Олена Нагорна
Жителя Харківщини зняли з «походу» Карпатами, що коштував 48,5 тисяч доларів

Жителя Харківщини та ще п’ятьох ухилянтів затримали у Карпатах. За можливість потрапити до Румунії вони разом заплатили переправникам 48,5 тисяч доларів.

Як повідомляють у ДПСУ, «мандрівників» зупинили у горах, за 600 метрів від кордону. Двоє з них є мешканцями Львівської області, ще двоє – Вінницької, один – Черкаської та ще один – Харківської.

На чоловіків склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону), справи направили до суду. Крім того, прикордонники встановили осіб, причетних до організації “походу”.

Відео: ДПСУ

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 22:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителя Харківщини та ще п’ятьох ухилянтів затримали у Карпатах".