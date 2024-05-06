Жителя Харьковщины сняли с «похода» по Карпатам, стоившего 48,5 тысяч долларов
Фото: ГПСУ
Жителя Харьковщины и еще пятерых уклонистов задержали в Карпатах. За возможность попасть в Румынию они в сумме заплатили переправщикам 48,5 тысяч долларов.
Как сообщают в ГПСУ, «путешественников» остановили в горах, в 600 метрах от границы. Двое из них являются жителями Львовской области, еще двое — Винницкой, один — Черкасской и еще один — Харьковской.
На мужчин составили админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения границы), дела направили в суд. Кроме того, пограничники установили лиц, причастных к организации «похода».
Видео: ГПСУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: горы, закарпатье, пограничники, уклонисты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 22:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителя Харьковщины и еще пятерых уклонистов задержали в Карпатах".