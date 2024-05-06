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Жителя Харьковщины сняли с «похода» по Карпатам, стоившего 48,5 тысяч долларов

Общество 22:09   06.05.2024
Елена Нагорная
Жителя Харьковщины сняли с «похода» по Карпатам, стоившего 48,5 тысяч долларов Фото: ГПСУ

Жителя Харьковщины и еще пятерых уклонистов задержали в Карпатах. За возможность попасть в Румынию они в сумме заплатили переправщикам 48,5 тысяч долларов.

Как сообщают в ГПСУ, «путешественников» остановили в горах, в 600 метрах от границы. Двое из них являются жителями Львовской области, еще двое — Винницкой, один — Черкасской и еще один — Харьковской.

На мужчин составили админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения границы), дела направили в суд. Кроме того, пограничники установили лиц, причастных к организации «похода».

Видео: ГПСУ

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 22:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителя Харьковщины и еще пятерых уклонистов задержали в Карпатах".