Жителя Харьковщины сняли с «похода» по Карпатам, стоившего 48,5 тысяч долларов

Жителя Харьковщины и еще пятерых уклонистов задержали в Карпатах. За возможность попасть в Румынию они в сумме заплатили переправщикам 48,5 тысяч долларов.

Как сообщают в ГПСУ, «путешественников» остановили в горах, в 600 метрах от границы. Двое из них являются жителями Львовской области, еще двое — Винницкой, один — Черкасской и еще один — Харьковской.

На мужчин составили админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения границы), дела направили в суд. Кроме того, пограничники установили лиц, причастных к организации «похода».

Видео: ГПСУ