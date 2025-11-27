Новый поезд с Харьковщины на Закарпатье начнет ходить 14 декабря

В новом графике на 2025-2026 год, который заработает уже с 14 декабря, Укрзалізниця предлагает сразу два рейса с Харьковщины на Закарпатье.

Новый поезд №47/48 Барвенково (Краматорск) — Чоп

Новый поезд для жителей прифронтовой Донбасса, который сохраняет сообщение с остальной Украиной с привлечением автобусов. Сейчас временная остановка поездов — это Барвенково на Харьковщине, поэтому Укрзалізниця предлагает дополнительный рейс, который поможет быстро добраться до центров реабилитации в Карпатах (Сколе, Славское), Закарпатье (Перечин, Мукачево) и международного хаба в Чопе, откуда возможны пересадки.

Обновленный маршрут поезда №113/114 Харьков — Ужгород

Исторический «бахмутский» рейс, который является безальтернативным поездом социального значения для Полесья и Волыни, теперь будет ходить до Закарпатья. Этот рейс позволит жителям Житомира, Олевска, Сарны, Рафаловки и других городов на маршруте путешествовать в горы (Славско) и Закарпатье (Ужгород), одновременно сохраняя надежное сообщение с Сумщиной и Харьковщиной.