Новый поезд с Харьковщины на Закарпатье начнет ходить 14 декабря
В новом графике на 2025-2026 год, который заработает уже с 14 декабря, Укрзалізниця предлагает сразу два рейса с Харьковщины на Закарпатье.
Новый поезд №47/48 Барвенково (Краматорск) — Чоп
Новый поезд для жителей прифронтовой Донбасса, который сохраняет сообщение с остальной Украиной с привлечением автобусов. Сейчас временная остановка поездов — это Барвенково на Харьковщине, поэтому Укрзалізниця предлагает дополнительный рейс, который поможет быстро добраться до центров реабилитации в Карпатах (Сколе, Славское), Закарпатье (Перечин, Мукачево) и международного хаба в Чопе, откуда возможны пересадки.
Обновленный маршрут поезда №113/114 Харьков — Ужгород
Исторический «бахмутский» рейс, который является безальтернативным поездом социального значения для Полесья и Волыни, теперь будет ходить до Закарпатья. Этот рейс позволит жителям Житомира, Олевска, Сарны, Рафаловки и других городов на маршруте путешествовать в горы (Славско) и Закарпатье (Ужгород), одновременно сохраняя надежное сообщение с Сумщиной и Харьковщиной.
