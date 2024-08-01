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Житель Харьковщины хотел сбежать через Тису: его «переправщиков» задержали

Общество 14:17   01.08.2024
Виктория Яковенко
Житель Харьковщины хотел сбежать через Тису: его «переправщиков» задержали Фото: ГПСУ

На Закарпатье задержали группу лиц, которые занимались незаконной переправкой людей через границу. Они собирались помочь жителю Харьковщины пересечь Тису.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, были разоблачены четыре жителя села Луг, которые собирались переправить через Тису 31-летнего жителя Харьковщины.

«В преступной схеме, организованной 29-летним фигурантом, двое его напарников и подросток, которого они приобщили, должны были следить за прилегающей к границе местностью, или, при необходимости, сопровождать «клиентов» до госрубежа», — отметили пограничники.

«Переправщика» задержали. Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли 2 тысячи долларов, полученных закарпатцем от незаконной сделки.

Сейчас 29-летнему фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ. Если его вину докажут, ему грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

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Фото: ГПСУ
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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 14:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Закарпатье задержали группу лиц, которые занимались незаконной переправкой людей через границу. Они собирались помочь жителю Харьковщины пересечь Тису.".