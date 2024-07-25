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Хотели выехать в Молдову за $6 тыс: мужчин с Харьковщины поймали у границы

Общество 15:42   25.07.2024
Виктория Яковенко
Хотели выехать в Молдову за $6 тыс: мужчин с Харьковщины поймали у границы Фото: ГПСУ

Пограничники остановили два автомобиля с мужчинами у границы с Молдовой. Среди уклонистов были жители Харьковской области.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, два водителя и 10 пассажиров на авто направлялись к границе с Приднестровским регионом Молдовы в Одесской области. Но дельцов с клиентами задержали на объездных путях приграничья.

Жители Киевской, Харьковской, Львовской, Николаевской и Днепропетровской областей воспользовались услугами интернет-канала, через который ранее направлялись указания о маршруте, времени и месте сбора групп. Стоимость услуги составила 6 тысяч долларов.

В отношении лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу, составили протоколы по ст. 204-1 КУпАП.

Одному из перевозчиков сообщили о подозрении по ч.3 ст. 332 УКУ. Сейчас он находится в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 15:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники остановили два автомобиля с мужчинами у границы с Молдовой. Среди уклонистов были жители Харьковской области.".