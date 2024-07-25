Хотіли виїхати до Молдови: чоловіків з Харківщини піймали біля кордону (фото)
Прикордонники зупинили два автомобілі з чоловіками біля кордону з Молдовою. Серед ухилянтів були жителі Харківської області.
Як розповіли в Державній прикордонній службі України, двоє водіїв та 10 пасажирів на авто прямували до кордону з Придністровським регіоном Молдови в Одеській області. Але ділків з клієнтами затримали на об’їзних шляхах прикордоння.
Мешканці Київської, Харківської, Львівської, Миколаївської та Дніпропетровської областей скористалися послугами інтернет-каналу, через який завчасно надсилались вказівки про маршрут, час і місце збору груп. Вартість послуги становила 6 тисяч доларів.
Стосовно осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон, склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП.
Одному з перевізників повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Наразі він перебуває у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники зупинили два автомобілі з чоловіками біля кордону з Молдовою. Серед ухилянтів були жителі Харківської області.".