Хотіли виїхати до Молдови: чоловіків з Харківщини піймали біля кордону (фото)

Прикордонники зупинили два автомобілі з чоловіками біля кордону з Молдовою. Серед ухилянтів були жителі Харківської області.

Як розповіли в Державній прикордонній службі України, двоє водіїв та 10 пасажирів на авто прямували до кордону з Придністровським регіоном Молдови в Одеській області. Але ділків з клієнтами затримали на об’їзних шляхах прикордоння.

Мешканці Київської, Харківської, Львівської, Миколаївської та Дніпропетровської областей скористалися послугами інтернет-каналу, через який завчасно надсилались вказівки про маршрут, час і місце збору груп. Вартість послуги становила 6 тисяч доларів.

Стосовно осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон, склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП.

Одному з перевізників повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Наразі він перебуває у СІЗО.