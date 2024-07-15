Уклонист с Харьковщины проведет в тюрьме три года – прокуратура

Суд вынес приговор 27-летнему жителю поселка Боровское Купянского района, который пытался избежать мобилизации.

«В апреле 2023 года его признали пригодным к военной службе, после получения повестки без уважительных причин он не явился в определенное время в районный территориальный центр комплектования и социальную поддержку для дальнейшего прохождения службы», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что фигуранту сообщили о последствиях отказа быть призванным и проходить военную службу во время мобилизации. В суде мужчина полностью признал свою вину.

Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Он проведет в тюрьме 3 года и 1 месяц.