Рекордное количество уклонистов поймали пограничники: были жители Харьковщины
Пограничники поймали в Одесской области 47 мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно попасть за границу. В ГПСУ это количество называют рекордным.
«В ходе реализации оперативной информации в селе Обжилое Подольского района правоохранители остановили «кортеж» в составе 4 микроавтобусов вместе с сопровождающим впереди внедорожником с водителем и пассажиром», — рассказала пресс-секретарь Подольского пограничного отряда Юлия Галицкая.
Фигуранты – жители Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей.
Установлено, что сбор «клиентов» дельцами производился с помощью Telegram-каналов. Деньги им перечислялись на разные криптокошельки, а цена «услуги» составляла от 5 тысяч до 18,5 тысячи долларов. Некоторые уклонисты платили сразу, а некоторые успели заплатить аванс.
«Бусы не были приспособлены для перевозки – мужчины ехали на матрасах, прямо на полу, около 100 км», – добавили пограничники.
Организатору и пособникам вручены подозрения по ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». В отношении «клиентов» составлены протоколы об административных правонарушениях за 204-1 КУпАП, дела направлены в суд.
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 11:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники поймали в Одесской области 47 мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно попасть за границу. В ГПСУ это количество называют рекордным.".